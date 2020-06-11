Оскільки натуральна краса залишається в моді, то і робити кардинальні зміни у своїй зовнішності цього літа не варто. Кому пощастило бути брюнеткою, ті красуні можуть спробувати пофарбувати своє волосся у модний літній відтінок.

Модниці з усього світу одноголосно визначили попелясто-шоколадний відтінок волосся трендовим кольором літа 2020. Новое время пише, що зірковий стиліст Холлі Міллс підтверджує цей факт. І на її думку попелястий ефект і холодні темні відтінки не втратять своєї актуальності навіть восени.

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Вищеописаний трен в індустрії краси волосся є дуже вдалим для брюнеток. Тому що, коли всі блондинки змінювали колір волосся на попелястий, то брюнетки залишалися осторонь, бо їм довелось би псувати свою шевелюру фарбуванням у надто світлі відтінки. Завдяки теперішній тенденції темноволосі красуні можуть стати володарками модного кольору волосся, не піддаючи його ризику.

Холлі Міллс рекомендує, аби досягти найкращого результату від фарбування, потрібно перед ним очистити темне волосся від усіх залишків червоних, помаранчевих і жовтих відтінків. "Якщо ви позбудетеся від усіх теплих відтінків на вашому волоссі, включаючи червоний, помаранчевий і жовтий, то зможете досягти максимально попелястого ефекту", – каже експерт.