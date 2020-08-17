46-річна акторка та співачка Вікторія Бекхем може похвалитися ідеальним станом своєї шкіри та блиском волосся. Зірка розповіла, що зберігати шкіру гладкою, пружною та сяючою, а волосся здоровим, їй допомагає не лише правильний догляд, а й певний продукт, який став невід’ємною частиною її раціону харчування.

Cosmopolitan пише, що нещодавно багато іноземних ресурсів опублікували матеріали, у яких відкрили б’юті-таємницю Вікторії Бекхем. Знаменитість однаково прискіплива як до вибору косметики та професійного догляду, так і до дієт.

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Як мати ідеальну шкіру та блискуче волосся

Продуктом харчування, який допомагає зберігати чудовий стан шкіри та волосся, є лосось. Саме м’ясо цієї риби насичене жирними кислотами, омега-3 та омега-6. Якщо ви зробите його складовою вашої дієти, то інгредієнт сприятиме підтримці вологи в епідермісі, запобігатиме появі зморшок та запальних процесів, боротиметься з пігментацією, допомагатиме шкірі залишатися пружною.

Зокрема, регулярне вживання лосося позитивно впливатиме на ваше волосся. Воно ставатиме міцнішим та матиме здоровий блиск.

На жаль, ціни на лосось є високими для середньостатистичної жінки. Проте його можна замінити окремими продуктами, які володіють схожим корисним складом.

Чим замінити лосось

Лляна олія.

Насіння льону.

Грецькі горіхи.

Організм найбільше вимагає вживання цих продуктів у період міжсезоння, коли є поширеним авітаміноз. Ви побачите позитивний ефект вже через місяць, якщо включите вищезгадані компоненти у свій раціон харчування.