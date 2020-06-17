Засоби для догляду за шкірою потрібно наносити спеціальним способом. Від цього залежить, як вони проявлять свої корисні властивості. Більшість жінок користуються не одним зволожувальним кремом, тому варто дізнатися у якій послідовності правильно наносити доглядову косметику на шкіру.

Якщо ваша рутина по догляду за шкірою складається з етапу очищення, нанесення гіалуронової кислоти, ретинолу, вітаміну C, зволожувального та сонцезахисного кремів, то їх варто застосовувати у певній послідовності. Таким чином вони діятимуть ефективніше, пояснює Vogue. Цікава інформація: Краса італійок: жінки відкрили усі свої б’юті-секрети Як наносити засоби для догляду за шкірою Адаптовуйте продукти до типу своєї шкіри та її змін. Шкіра обличчя має властивість із сухої ставати жирною чи комбінованою та навпаки. Тому ваш догляд повинен варіюватися відповідно до цих змін. Наприклад, коли повітря стає вологішим, то пори більше відкриваються, тому придбайте інші продукти, які зможуть допомогти вам з новими проблемами.

Шкіра обличчя має властивість із сухої ставати жирною чи комбінованою та навпаки. Тому ваш догляд повинен варіюватися відповідно до цих змін. Наприклад, коли повітря стає вологішим, то пори більше відкриваються, тому придбайте інші продукти, які зможуть допомогти вам з новими проблемами. Нашаровуйте текстури від найлегших до найважчих. Почніть із нанесення на обличчя засобу, який має найменш в’язку консистенцію. Дочекайтеся, допоки шкіра поглине продукт, і переходьте до наступного кроку. Другий ступінь вже повинен бути важчим. Продовжуйте таким методом наносити косметику, щоб найгустіша формула опинилася поверх інших. Для прикладу зверніть увагу на таку послідовність: засіб для очищення, тонер, продукти проти прищів чи вугрів, сироватка, крем для очей, зволожувальний та сонцезахисний креми.

Догляд за шкірою у правильній послідовності / Фото Pexels Використовуйте зволожувальну есенцію для обличчя. Вона повинна бути обов’язковим кроком після очищення, бо має властивість живити, заспокоювати шкіру, згладжувати нерівності на ній та підсилювати ефект від усіх продуктів, які ви наноситимете наступними.

Вона повинна бути обов’язковим кроком після очищення, бо має властивість живити, заспокоювати шкіру, згладжувати нерівності на ній та підсилювати ефект від усіх продуктів, які ви наноситимете наступними. Подвійна доза вітаміну C. Не два шари одночасно, а використання вранці та ввечері. Вітамін C володіє багатьма цілющими властивостями для вашої шкіри. Він додає їй сяйва, вирівнює тон, покращує текстур, бореться із слідами після прищів, висвітлює, сприяє регенерації. Його потрібно наносити після ретинолу та перед зволожувальним і сонцезахисним кремами на обличчя, шию та декольте.

Не два шари одночасно, а використання вранці та ввечері. Вітамін C володіє багатьма цілющими властивостями для вашої шкіри. Він додає їй сяйва, вирівнює тон, покращує текстур, бореться із слідами після прищів, висвітлює, сприяє регенерації. Його потрібно наносити після ретинолу та перед зволожувальним і сонцезахисним кремами на обличчя, шию та декольте. Гіалуронова кислота – основа процедури по догляду. Вона міститься у різноманітних сироватках, капсулах, кремах та масках. Її перевага – у миттєвій гідратації. Також гіалуронова кислота запобігає появі запалень та зморшок на шкірі. Її потрібно використовувати перед денним або нічним кремом.

Використання маски з гіалуроновою кислотою / Фото Pexels Ретинол – друг у боротьбі зі старінням. Його також можна застосовувати вранці та ввечері. Він є необхідним для догляду за шкірою саме влітку, коли ультрафіолетові промені сприяють старінню шкіри, а ретинол її захищатиме.

Його також можна застосовувати вранці та ввечері. Він є необхідним для догляду за шкірою саме влітку, коли ультрафіолетові промені сприяють старінню шкіри, а ретинол її захищатиме. Сонцезахисний крем не лише на пляж. Він повинен стати завершальним етапом щоденної доглядової рутини. Саме крем із вмістом SPF є найбільш ефективним проти передчасного старіння шкіри.