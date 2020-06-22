Зараз саме час носити босоніжки, які чекали свого виходу цілий рік, і демонструвати свої красиві ноги та нігті. Аби ваш літній образ був неперевершеним, не варто забувати про одну із важливих деталей – педикюр. Яскраві та охайні нігті на ногах – чудове доповнення у спекотні дні.

Вибираючи педикюр, слід звернути увагу на модний відтінок цього сезону, форму нігтів, яка личитиме саме вашим пальцям, та майстра, до якого ви запишетеся на процедуру, або підготувати все необхідне, якщо вирішите нафарбувати нігті ніг у домашніх умовах. 24 канал зібрав оригінальні ідеї педикюру, які можна відтворити влітку 2020.

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Літо – час для експериментів. Можете почати із маленького, а саме: дизайну нігтів на ногах. Жінки звикли демонструвати креативність не лише у манікюрі чи макіяжі обличчя. Оригінальний педикюр також є чудовою можливістю для самовираження. Літо 2020 пропонує вам спробувати класичну палітру кольорів для нігтів на ногах. В моді – червоні, молочні, лілові та рожеві відтінки.

Зокрема цей сезон характерний трендом на натуральність у всьому. І педикюр не виняток. Якщо ви не прихильниця пігментованого лаку на нігтях, але не хочете відставати від останніх тенденцій, то просто зробіть чистку і зміцніть нігті прозорим покриттям.

Який педикюр зробити влітку 2020 / Фото Instagram