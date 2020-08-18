Завершення останнього місяця літа – ідеальний час для створення нового манікюру на осінній сезон. Осінній манікюр 2020 варто робити у насиченому кольорі, а покриття повинно бути щільним. Перш ніж йти до свого нейл-майстра, оберіть той варіант манікюру, який не лише вам сподобається, а й буде модним.

Glamour розповів, що восени у тренді будуть насинені відтінки лаку для нігтів та витончені малюнки. Перед створенням нового манікюру дізнайтеся про останні nail-тенденції.

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Модні варіанти манікюру для осені 2020

Оригінальний френч

Французький манікюр у некласичному виконанні залишається лідером серед б’юті-трендів. Арт-френч дає можливість для різноманітних експериментів. Звичну білу смужку на кінчику нігтя можна замінити ніжним пастельним відтінком або яскравим неоновим. Зокрема, стильно виглядатиме арт-френч із тваринним принтом на смужці, яку необов’язково робити округлою, а можна намалювати хвилястою.

Відтінок шоколаду та мокко

Для осіннього періоду відтінки молочного шоколаду, міцної кави чи лате є найбільш доречними. Вони асоціюються із затишком цієї пори роки. Аби урізноманітнити однотонне покриття, спробуйте матовий манікюр або toffee nails.

Малахітовий

Модним рішення буде зробити манікюр у смарагдовому, темному малахітовому чи яскравому трав’яному кольорі. Адже усі відтінки зеленого є головним nail-трендом осені 2020.

Сірий

Аби створити трендовий осінній манікюр, обирайте для нього світло-сірий відтінок лаку для нігтів, який максимально наближений до білого або навпаки – насичений графітовий. Однотонне покриття вдало поєднувати із витонченими тонкими візерунками. Такий варіант манікюру універсальний: він чудово виглядатиме як із в’язаними светрами, так і з вечірніми сукнями.

Темно-синій

Інститут Pantone назвав цей відтінок "кольором нічного неба". Саме його вважають головним трендом 2020 року у всьому. На нігтях його можна носити моно або комбінувати із дизайном білого кольору чи золотими блискітками, які виглядатимуть наче зорі на небі.