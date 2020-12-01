Новорічний образ повинен довершувати тематичний модний манікюр. У цю ніч можна дозволити собі змінити звичне нюдове покриття нігтів на щось більш яскраве, екстравагантне та святкове. Проте навіть у цьому випадку варто дізнатися про останні nail-тренди, щоб не перебільшити зі стразами, блискітками та нейл-артом.

Vogue підготував добірку найкрасивіших та надихаючих варіантів манікюру на Новий рік від найкращих нейл-майстрів світу.

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Манікюр на Новий рік

Майстри манікюру дивують новими роботами зі застосуванням nail-трендів 2021. Для святкування Нового року можна обирати сміливі кольори та цікавий дизайн у манікюрі. Намагайтеся, аби покриття та розпис на нігтях вдало доповнювали ваш образ.

Який манікюр зробити на Новий рік / Фото Instagram