В Україні наближається важливе свято для держави та народу – День Незалежності. Свій патріотизм можна демонструвати навіть тематичним образом. Для цього вам знадобиться не лише вишиванка, а й трендовий символічний манікюр.

На День Незалежності України у 2020 році недостатньо зробити простий патріотичний манікюр у синьо-жовтому кольорі. Тепер варто також звертати увагу на модну форму нігтів, трендовий відтінок лаку, доповнювати дизайн на нігтях нейл-аксесуарами. 24 канал зробив таку добірку із трендових святкових варіантів для манікюру.

Також цікаво: Дизайн нігтів у стилі Black Is King, на який нейл-майстра надихнув фільм Бейонсе

Який манікюр зробити на День Незалежності України

Не варто обмежуватися лише варіаціями манікюру у кольорах державного прапора. У День Незалежності України на нігтях також доречно виглядатиме інтерпретація вишиваного орнаменту чи зображення народних символів країни. У 2020 власницям коротких нігтів можна не користуватися послугами нарощення, а обрати той нейл-арт, який вдало виглядатиме на будь-якій довжині.

Зокрема, якщо у вас бракує часу, аби записатися на манікюр до нейл-майстра, то спробуйте самостійно відтворити патріотичну класику – нафарбуйте нігті синім та жовтим лаком. Дизайн можна доповнити простим мінімалістичним візерунком.

Ідеї для манікюру на День Незалежності / Фото Instagram