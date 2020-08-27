Японія славиться не лише своєю особливою культурою, а й професійністю нейл-майстрів, які віддають перевагу створенню оригінального та небанального манікюру. Японський дизайн нігтів вирізняється своєю унікальністю та індивідуальним підходом до кожного малюнка.

Нейл-майстри з Японії навчилися на невеликій нігтьовій пластині створювати мінікартини у стилі імпресіонізму. Elle виділив найцікавіших трендів дизайну нігтів у країні Сходу Сонця.

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Який манікюр роблять в Японії

Особливістю японського манікюру є точне відтворення бажаної картинки із ефектом реальності, яку прикрашають стразами або виконують тривимірними. Також варто додати, що тенденції нейл-дизайну в Японії швидко змінюються, але наразі є 5 трендових стилів, які користуються популярністю в японок.

3D

Стрази та перли

Аплікації

Мінерали та муранське скло

Омбре