Який манікюр роблять в Японії: головні nail-тренди країни, де сходить сонце
Японія славиться не лише своєю особливою культурою, а й професійністю нейл-майстрів, які віддають перевагу створенню оригінального та небанального манікюру. Японський дизайн нігтів вирізняється своєю унікальністю та індивідуальним підходом до кожного малюнка.
Нейл-майстри з Японії навчилися на невеликій нігтьовій пластині створювати мінікартини у стилі імпресіонізму. Elle виділив найцікавіших трендів дизайну нігтів у країні Сходу Сонця.
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Який манікюр роблять в Японії
Особливістю японського манікюру є точне відтворення бажаної картинки із ефектом реальності, яку прикрашають стразами або виконують тривимірними. Також варто додати, що тенденції нейл-дизайну в Японії швидко змінюються, але наразі є 5 трендових стилів, які користуються популярністю в японок.
3D
Стрази та перли
Аплікації
Мінерали та муранське скло
Омбре