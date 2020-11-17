Чоловіки є справжніми цінителями краси. Жінкам може здаватися, що їхня друга половинка нічого не розуміє у б’юті-сфері, але зазвичай це не так. Представники чоловічої статі розповіли, який макіяж на дівчині вони вважають привабливим, та назвали головні ознаки сексуальності, які можна створити за допомогою косметики.

Інколи погляди чоловіків на красу можуть дивувати. Вони поділилися з Cosmopolitan ознаками сексуального макіяжу на обличчі жінок. Вам буде цікаво: Помилки візажистів-початківців: що заважає молодим майстрам макіяжу досягти успіху Ознаки привабливого макіяжу на думку чоловіків Блиск на шкірі. Чоловіки кажуть, що матова шкіра на обличчі жінки асоціюється у них з великою кількістю тонального крему, що не є природним. Ефект сяйва на шкірі їм здається більш сексуальним.

Чоловіки кажуть, що матова шкіра на обличчі жінки асоціюється у них з великою кількістю тонального крему, що не є природним. Ефект сяйва на шкірі їм здається більш сексуальним. Стрілки на повіках. "За допомогою стрілок дівчата роблять очі більшими, мені це здається дуже привабливим: очі одразу притягують чоловічі погляди", – пояснює 27-річний Станіслав. Він вважає, що виразний погляд у жінки свідчить про її сміливість та впевненість у собі, тому з нею хочеться познайомитися.

Який макіяж приваблює чоловіків / Фото Instagram / @ignatmakeup Природні брови. Надто контрастні брови не подобаються чоловікам. Вони кажуть, що брови повинні мати натуральний доглянутий вигляд. Тому варто регулярно робити корекцію.

Надто контрастні брови не подобаються чоловікам. Вони кажуть, що брови повинні мати натуральний доглянутий вигляд. Тому варто регулярно робити корекцію. Губні помади в ягідних відтінках. Бліді губи чоловікам, за їхніми словами, не подобаються, але й криваво-червоні також відлякують. 32-річний Ігор розповідає, що немає нічого кращого, ніж наче сліди від з’їдених ягід на губах жінки.

Бліді губи чоловікам, за їхніми словами, не подобаються, але й криваво-червоні також відлякують. 32-річний Ігор розповідає, що немає нічого кращого, ніж наче сліди від з’їдених ягід на губах жінки. Непомітна туш. Представникам чоловічої статі подобаються довгі вії в дівчат, але надмірні залишки туші додають погляду штучності. Вії варто фарбувати тушшю так, аби її не було помітно. Товсті та склеєні пучечки вій на очах – це не те, що приваблює чоловічу увагу.

Чоловіки назвали ознаки сексуального макіяжу / Фото Instagram / @yana_leventseva Легкий рум’янець. "Щічки як з морозу" – ось що чоловіки вважають сексуальним. Адже бліді щоки сигналізують про можливу хворобливість.

"Щічки як з морозу" – ось що чоловіки вважають сексуальним. Адже бліді щоки сигналізують про можливу хворобливість. Блиск на губах без ефекту вологості. Чоловікам не дуже подобається, коли у жінок липкі губи. Вони рекомендують глянцевий блиск для губ замінити матовим. "Мені подобається, коли губи у дівчини підмальовані, але ненав’язливо, і трішки блистять", – додає 35-річний Олександр.