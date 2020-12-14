Вже наприкінці 2020 року через пандемію та інші глобальні неприємності люди зрозуміли, що доглядати за собою потрібно по-іншому. Окрім використання різних косметичних продуктів та проведення косметологічних процедур, варто також звертати увагу на своє ментальне здоров’я, налагоджувати гармонію з природою і самими собою. Тому у 2021 тренди у догляді за собою будуть іншими, ніж зазвичай.