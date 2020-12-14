Який догляд за собою буде модним у 2021: головні тенденції
Вже наприкінці 2020 року через пандемію та інші глобальні неприємності люди зрозуміли, що доглядати за собою потрібно по-іншому. Окрім використання різних косметичних продуктів та проведення косметологічних процедур, варто також звертати увагу на своє ментальне здоров’я, налагоджувати гармонію з природою і самими собою. Тому у 2021 тренди у догляді за собою будуть іншими, ніж зазвичай.
У 2021 році догляд за собою повинен допомагати досягати, окрім бездоганного зовнішнього вигляду, також добре самопочуття. Vogue виділив 8 велнес-трендів, яких ми будемо дотримуватися в наступному році.
Читайте також: Навіщо потрібен скраб для шкіри голови: рецепт для приготування вдома
Тенденції у догляді за собою 2021
- Здорове харчування. Те, що ми їмо, впливає на наше самопочуття та загальну здатність до функціонування. На період локдауну багато людей почали готувати вдома, тому в 2021 слід продовжувати стежити за тим, щоб ваш раціон включав імуностимулюючі, протизапальні і багаті на поживні речовини продукти. Намагайтеся вживати гриби, бобові, пре- і пробіотики, веганське "м'ясо", горіхове молоко. Також концентруйтеся на рослинній їжі, яка слугує природним джерелом білка. Можете навіть створити власну грядку на балконі, якщо мешкаєте у квартирі.
- Ментальне здоров’я. Пандемія негативно відобразилася на змінах ментального характеру людей. Згідно з даними Global Wellness Institute, особи, які відчувають порушення ментального благополуччя, частіше звертають по неклінічну допомогу, щоб усунути ці проблеми. Соціальна ізоляція, криза, конфлікти між людьми шкодять душевному спокою. Тому в 2021 варто направити свої ресурси на відновлення ментального благополуччя.
- Зміцнення імунної системи. Ще одна тенденція в галузі оздоровлення у 2021, за прогнозами Global Wellness Institute. Ймовірно, для зміцнення імунітету використовуватимуть генетичні тестування, біохакінг, спеціальні процедури та енергетичне відновлення. Адже стан мікрофлори кишечника впливає не лише на загальне самопочуття організму і роботу мозку, але й зовнішній вигляд людини.
- Комфорт врятує. Тенденція стосується одягу, який ми носитимемо в повсякденному житті. Аби виглядати красиво і впевнено, вам повинно бути затишно у своєму вбранні. Тому в 2021 продовжиться мода на спортивні костюми, піжами, одяг для активного відпочинку.
- Вимірювання пульсу. Тренди догляду за собою 2021 включатимуть носіння зі собою пристроїв, які вимірюють пульс. За даними дослідницької компанії IDtechEx, в період з 2014 по 2019 рік продажі медичних трекерів здоров’я, призначених для носіння, подвоїлися, склавши майже 70 мільярдів доларів. Упродовж 2020 року продажі пристроїв Samsung, що вимірюють пульс, зросли на 30 відсотків. Серед них смарт-годинники, трекери сну і активності, пластирі для шкіри та інше. У наступному році виробники таких девайсів лише більше вдосконалюватимуть їх.
- Екодружна і стійка мода. Одяг вироблятимуть максимально екологічним, аби він не погіршував стан шкіри чи волосся людини. Відповідно зросте й попит на таку продукцію, бо усі хочуть бути здоровими не лише для себе, але зберегти планету.
- Wellness туризм. В наступному році розвиватиметься відпочинок у санаторіях та оздоровчих центрах. Також будь-які косметологічні процедури, які входитимуть у спектр послуг такого відпочинку, проводитимуться із дотриманням усіх "карантинних" вимог: будуть вимірювати температуру, вимагатимуть носіння маски, наявність дезінфікуючих засобів для рук і, можливо, паспорт вакцинації.
- Заняття спортом вдома. Оскільки карантинні обмеження можуть змінитися в будь-який момент, то варто вчитися проводити домашні тренування. Навіть в домашніх умовах можна досягати необхідної денної норми фізичної активності.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter