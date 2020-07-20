Менопауза у жінок офіційно починається через рік після останнього періоду критичних днів. Зазвичай це трапляється у 40-50 років, коли жінки думають, що проблеми зі шкірою залишилися у минулому, бо підлітковий вік давно закінчився. Проте під час менопаузи на шкірі знову можуть з’являтися висипання, вугрі та пігментні плями.

Докторка медичних наук Діана Берсон каже, що коливання гормонів під час менопаузи може призвести до певних змін на шкірі, але це не означає, що їх неможливо буде позбутися. Правильний догляд допоможе вам повернути здоровий стан шкіри. News Medical розповіли, як саме це зробити.

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Як доглядати за шкірою під час менопаузи

Зволожуйте суху шкіру. Менопауза діє на організм жінки так, що рівень естрогену в ньому знижується. Така зміна провокує сухість та свербіж шкіри. Тому вам необхідно вмивати обличчя за допомогою м’якого засобу для вмивання, після душу наносити зволожувальний крем із гіалуронової кислотою або гліцерином. Особливо ретельно слід доглядати за ділянками шкіри на щелепі та шиї.

Менопауза діє на організм жінки так, що рівень естрогену в ньому знижується. Така зміна провокує сухість та свербіж шкіри. Тому вам необхідно вмивати обличчя за допомогою м’якого засобу для вмивання, після душу наносити зволожувальний крем із гіалуронової кислотою або гліцерином. Особливо ретельно слід доглядати за ділянками шкіри на щелепі та шиї. Поборіть свербіж. Для цього можете скористатися вологим компресом. Вам потрібно буде змочити рушник або губку в прохолодній воді та викрутити їх, допоки не стануть ледь вологими. Покладіть компрес на те місце, яке найбільше свербить. Після цього зволожте відповідну ділянку шкіри кремом. Також у боротьбі проти свербіжу до помає колоїдна вівсяна ванночка. Змішайте продукт із теплою водою та нанесіть на шкіру, погладжуючи її.



Як уникнути проблем зі шкірою під час менопаузи / Фото Unsplsh

Лікування та профілактика прищів. Під час менопаузи вугрі є поширеним явищем, яке виникає внаслідок порушення гормонального балансу в організмі жінки. У такому випадку вам слід вмивати обличчя із використанням спеціального засобу для вмивання, який не містить у своєму складу бензоїлу. Якщо ви помічаєте, що доглядова косметика сушить шкіру, то змініть її на більш "м’яку". Також для вашої шкіри буде корисним лікування адапаленом, який запобігає появі вугрів. Зокрема, пам’ятайте, що не можна здирати та видавлювати прищі, бо ймовірно у вас залишаться рубці після цього. Намагайтеся уникати продуктів, які сушать шкіру. До дерматолога слід звертатися тоді, коли домашнє лікування не дає бажаного результату.



Зміни шкіри під час менопаузи / Фото Unsplash