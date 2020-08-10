Перед створенням татуювання важливо звертати увагу не лише на вибір малюнку, а й на ділянку тіла, на якій ви хочете його робити. Адже також бувають трендові місця для татуювання. Одне із них повернулося з минулого у 2020.

У 2020 знову модно робити татуювання на плечі та ключиці. Byrdie пише, що ця ділянка тіла є ідеальною для створення як складного і великого, так і акуратного та маленького тату.

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Яке татуювання зробити на плечі

Ключиця, лопатка та плечова кістка – це місця, на яких можливості дизайну необмежені. На задній частині плеча можна зробити більше татуювання, а на передній доречним буде мінімальний арт. Зокрема, татуювання на плечі підійде прихильникам та прихильницям одягу без рукавів. Таким чином ви зможете продемонструвати малюнок оточуючим. Аби ви змогли визначитися, чи потрібне вам татуювання на плечі і яке саме, погляньте на декілька прикладів на фото.

Ідеї для татуювання на плечі / Фото Instagram