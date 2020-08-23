Звісно, ніхто не зможе вам заборонити навіть восени фарбувати нігті у яскраві літні кольори, але nail-тренди осені 2020 також вирізняються своєю елегантністю та оригінальністю. Тому про них варто дізнатися.

У новому сезоні в моді не буде нейл-арту, але стримані та нетипові для літа покриття також можуть приємно здивувати. Harper's Bazaar назвав 3 кольори лаку для нігтів, які будуть стильним рішенням для осіннього манікюру.

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Яким буде манікюр восени 2020

Білий лак

Колір прийшов на заміну пастельним та нюдовим відтінкам. Насичений білий лак на нігтях можна поєднувати із золотими прикрасами на руках. Його перевагою є універсальність та те, що він личить будь-якій формі нігтів.

Нігті без лаку

Так звані "голі нігті" вже декілька сезонів залишаються в тренді. Не забувайте, що навіть без кольорового покриття нігті повинні виглядати доглянутими. Для цього використовуйте засіб для догляду за нігтьовою пластиною та звичайний прозорий лак.

Колір вина

Вдалим рішенням для осіннього манікюру 2020 будуть винні відтінки: бордо, бургунді, малиновий, червоно-коричневий. Модні кольори підійдуть як для повсякденного життя, так і до вечірніх образів.