Шкіра стає сухою через вплив різноманітних факторів, починаючи від погодних умов. Зокрема, на її стан впливають косметичні продукти, за допомогою яких ви створюєте макіяж. Вони можуть містити у своєму складі інгредієнти, які зроблять шкіру ще більш сухою.

Дерматологи рекомендують власницям сухої шкіри користуватися косметикою, у складі якої є гліцерин, гіалуронова кислота, мінеральні олії та ланолін. Натомість вони назвали для Byrdie інгредієнти, яких варто уникати, якщо у вас суха шкіра.

Читайте також: Що потрібно знати про догляд за шкірою обличчя взимку: 3 важливі рекомендації

Яких інгредієнтів в косметиці слід уникати, якщо у вас суха шкіра

Алкоголь. Багато косметичних засобів містять спирт. Сучасні дерматологи кажуть, що такі поняття, як "денатурований алкоголь" або "ізопропіловий алкоголь", означають наявність у продукті спирту, який висушує шкіру. Якщо ви також побачити на засобі позначку "швидке висихання" або "матове покриття", то в його складі є спирт. Медичний спеціаліст Рондона Кляйн каже, що алкоголь також провокує екзему, розацеа та псоріаз.



Як доглядати за сухою шкірою / Фото Pexels

Ароматизатори. Щоб косметичний продукт мав приємний запах, до нього додають синтетичні та натуральні аромати. Проте чутлива шкіра навіть їх сприймає як подразники. "Ароматизатори є загальним подразником шкіри і можуть дратувати суху шкіру та стимулювати появу екземи", – пояснює докторка Кляйн. Інші дерматологи рекомендують не використовувати ароматизовану косметику для будь-якого типу шкіри.

Щоб косметичний продукт мав приємний запах, до нього додають синтетичні та натуральні аромати. Проте чутлива шкіра навіть їх сприймає як подразники. "Ароматизатори є загальним подразником шкіри і можуть дратувати суху шкіру та стимулювати появу екземи", – пояснює докторка Кляйн. Інші дерматологи рекомендують не використовувати ароматизовану косметику для будь-якого типу шкіри. Парабени – це консерванти та синтетичні інгредієнти, які додають до косметичних продуктів, призначених для продовження терміну їхнього зберігання. Лікар-дерматолог Адарш Віджая Муджгіла, засновник власного напряму в дерматології, пояснює, що більшість із нас контактує з парабенами щодня. Але вони можуть подразнювати суху шкіру, яка є більш схильною до роздратування та алергії. Деякі із парабенів заборонені в Європі. Тому слід ретельно вивчати склад кожного б’юті-засобу, щоб дізнатися чи не містить він шкідливих парабенів.



Яка косметика є безпечною для сухої шкіри / Фото Unsplash