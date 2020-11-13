Яких інгредієнтів в косметиці слід уникати, якщо у вас суха шкіра: думка дерматологів
Шкіра стає сухою через вплив різноманітних факторів, починаючи від погодних умов. Зокрема, на її стан впливають косметичні продукти, за допомогою яких ви створюєте макіяж. Вони можуть містити у своєму складі інгредієнти, які зроблять шкіру ще більш сухою.
Дерматологи рекомендують власницям сухої шкіри користуватися косметикою, у складі якої є гліцерин, гіалуронова кислота, мінеральні олії та ланолін. Натомість вони назвали для Byrdie інгредієнти, яких варто уникати, якщо у вас суха шкіра.
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Яких інгредієнтів в косметиці слід уникати, якщо у вас суха шкіра
- Алкоголь. Багато косметичних засобів містять спирт. Сучасні дерматологи кажуть, що такі поняття, як "денатурований алкоголь" або "ізопропіловий алкоголь", означають наявність у продукті спирту, який висушує шкіру. Якщо ви також побачити на засобі позначку "швидке висихання" або "матове покриття", то в його складі є спирт. Медичний спеціаліст Рондона Кляйн каже, що алкоголь також провокує екзему, розацеа та псоріаз.
Як доглядати за сухою шкірою / Фото Pexels
- Ароматизатори. Щоб косметичний продукт мав приємний запах, до нього додають синтетичні та натуральні аромати. Проте чутлива шкіра навіть їх сприймає як подразники. "Ароматизатори є загальним подразником шкіри і можуть дратувати суху шкіру та стимулювати появу екземи", – пояснює докторка Кляйн. Інші дерматологи рекомендують не використовувати ароматизовану косметику для будь-якого типу шкіри.
- Парабени – це консерванти та синтетичні інгредієнти, які додають до косметичних продуктів, призначених для продовження терміну їхнього зберігання. Лікар-дерматолог Адарш Віджая Муджгіла, засновник власного напряму в дерматології, пояснює, що більшість із нас контактує з парабенами щодня. Але вони можуть подразнювати суху шкіру, яка є більш схильною до роздратування та алергії. Деякі із парабенів заборонені в Європі. Тому слід ретельно вивчати склад кожного б’юті-засобу, щоб дізнатися чи не містить він шкідливих парабенів.
Яка косметика є безпечною для сухої шкіри / Фото Unsplash
- Гліколева кислота. Адарш Віджая Муджгіла також рекомендує тримати суху шкіру подалі від гліколевою кислоти – хімічного ексфоліанта, який призначений для зменшення та очищення вугрів і закупорених пор. Але ороговілим клітинам сухої шкіри ця речовина може нашкодити.
- Саліцилова кислота. Зазвичай інгредієнт можна знайти у складі продуктів для догляду за жирною шкірою, яка схильна до появи вугрів. Але тим, у кого суха шкіра, Дін Робінсон, доктор медичних наук FAAD, радить не використовувати косметику із вмістом саліцилової кислоти, бо це лише погіршить ситуацію зі сухістю. "Саліцилова кислота може сушити шкіру, тому часто використовується в боротьбі з проблемами жирної шкіри: такими як вугрі", – пояснює Робінсон.
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