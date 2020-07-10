Які звички заважають схуднути: чого не слід робити зранку

Можна займатися спортом та обмежувати себе дієтами, але стрункої фігури так і не мати. Деякі звички стали частиною нашого життя, і ми навіть не помічаємо їхньої шкоди. Щоб скинути зайві кілограми і позбутися целюліту, варто змінити свою ранкову рутину.

Існують шкідливі звички, яким ми не надаємо належної уваги, але вони негативно впливають на організм та провокують його відкладати зайві калорії. На ютуб-каналі Шпильки розповіли про звички, яких потрібно позбутися, якщо ви хочете схуднути. Читайте також: Як мати красиву фігуру без особливих навантажень: ранковий ритуал зіркової тренерки Меган Руп Які звички заважають схуднути Недосип. Якщо ви мало спите, то організм не встигає відновлювати енергію, тому мозок подає сигнали в організм, який дає відчуття голоду, щоб ви поїли та поповнили енергетичні запаси. Також недостатня кількість сну сповільнює метаболізм.

Якщо ви мало спите, то організм не встигає відновлювати енергію, тому мозок подає сигнали в організм, який дає відчуття голоду, щоб ви поїли та поповнили енергетичні запаси. Також недостатня кількість сну сповільнює метаболізм. Ранок без склянки води. Після сну слід випити склянку води, аби "розбудити" метаболізм та посприяти виведенню токсинів із клітин.

Як досягти стрункої фігури / Фото Unsplash Відмова від ранкової зарядки. Завдяки фізичним навантаженням, які ви будете виконувати зранку, спалюватимуться зайві калорії, пришвидшуватиметься метаболізм та понижується апетит. Тренування вдень не зможуть настільки привести організм в тонус.

Завдяки фізичним навантаженням, які ви будете виконувати зранку, спалюватимуться зайві калорії, пришвидшуватиметься метаболізм та понижується апетит. Тренування вдень не зможуть настільки привести організм в тонус. Скупий сніданок. Їжа зранку повинна бути найбільш калорійною у порівнянні з вечерею, а обід необхідно, щоб був середньої калорійності. Після сніданку організм ще матиме цілий день, аби перетравити продукти, які можуть утворювати жирові відкладення.

Їжа зранку повинна бути найбільш калорійною у порівнянні з вечерею, а обід необхідно, щоб був середньої калорійності. Після сніданку організм ще матиме цілий день, аби перетравити продукти, які можуть утворювати жирові відкладення. Залишати солодощі "на потім". Солодкі та хлібобулочні продукти слід їсти до обіду. Таким чином вони негативно не відобразяться на вашій талії. А фрукти та ягоди можете відкласти до вечері