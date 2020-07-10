Які звички заважають схуднути: чого не слід робити зранку
Можна займатися спортом та обмежувати себе дієтами, але стрункої фігури так і не мати. Деякі звички стали частиною нашого життя, і ми навіть не помічаємо їхньої шкоди. Щоб скинути зайві кілограми і позбутися целюліту, варто змінити свою ранкову рутину.
Існують шкідливі звички, яким ми не надаємо належної уваги, але вони негативно впливають на організм та провокують його відкладати зайві калорії. На ютуб-каналі Шпильки розповіли про звички, яких потрібно позбутися, якщо ви хочете схуднути.
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Які звички заважають схуднути
- Недосип. Якщо ви мало спите, то організм не встигає відновлювати енергію, тому мозок подає сигнали в організм, який дає відчуття голоду, щоб ви поїли та поповнили енергетичні запаси. Також недостатня кількість сну сповільнює метаболізм.
- Ранок без склянки води. Після сну слід випити склянку води, аби "розбудити" метаболізм та посприяти виведенню токсинів із клітин.
Як досягти стрункої фігури / Фото Unsplash
- Відмова від ранкової зарядки. Завдяки фізичним навантаженням, які ви будете виконувати зранку, спалюватимуться зайві калорії, пришвидшуватиметься метаболізм та понижується апетит. Тренування вдень не зможуть настільки привести організм в тонус.
- Скупий сніданок. Їжа зранку повинна бути найбільш калорійною у порівнянні з вечерею, а обід необхідно, щоб був середньої калорійності. Після сніданку організм ще матиме цілий день, аби перетравити продукти, які можуть утворювати жирові відкладення.
- Залишати солодощі "на потім". Солодкі та хлібобулочні продукти слід їсти до обіду. Таким чином вони негативно не відобразяться на вашій талії. А фрукти та ягоди можете відкласти до вечері