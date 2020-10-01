Аби завжди виглядати стильно, потрібно цікавитися не лише актуальними трендами, а й знати, що зараз не в моді. За допомогою укладки можна як вдало доповнити образ, так і зіпсувати його. Зачіски, які ще нещодавно були популярними серед світових модниць, восени 2020 отримали звання "старомодних".

Зберегти стильність образу допоможе трендова зачіска. Тому Grazia розповіли, який hair-стиль більше не в моді та які існують альтернативи.

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Немодні зачіски

Гофре

Така укладка була на піку популярності у 90-х. За допомогою гофре можна було додати об’єму волоссю, не начісуючи його. Проте через надто неприродний вигляд гофре втрачає актуальність. Зовсім відмовлятися від нього не варто. Використовуйте спеціальний стайлер для створення гофре лише біля коренів волосся, а не по всій довжині. Зафіксуйте укладку пудрою для волосся.

"Мальвінка"

Існує декілька варіацій такої зачіски. Мальвінка була у тренді минулого року: частина волосся зібрана вгорі, а інша розпущена. У цьому сезоні слід відмовитися від такої зачіска, яка спрощує образ. Натомість спробуйте взяти по одному пасму волосся з обох боків біля обличчя та зафіксуйте їх ззаду за допомогою спеціальної шпильки або гумки.

Лялькові кучері

Неприродний вигляд кучерів більше не в моді. Не можна своєю зачіскою демонструвати, як багато часу ви витратили на її створення. Після використання стайлера для накручування волосся необхідно трішки скуйовдити локони пальцями (щітку для розчісування краще не застосовувати) та закріпити текстурованим спреєм. Таким чином ви додасте укладці модного ефекту легкої недбалості.

Густий чубчик

Знову ж тренд на натуральність витіснив стиль густого чубчика, який був популярним кілька років поспіль. На модних показах бачимо, що актуальними є "рвані" чубчики та чубчик-штора. Спробуйте трансформувати свій чубчик в один із цих варіантів.

Складні зачіски

Мудровані корзинки із волосся та ідеальні масивні і фактурні локони більше не в моді. Не варто витрачати свій час на створення антитрендової зачіски. Зокрема, якщо ви прагнете додати чогось нового і стильного до своєї повсякденної зачіски, то спробуйте звичайний хвіст замінити легким недбалим пучком, варіацій якого існує безліч.