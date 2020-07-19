На стан шкіри впливає не лише косметичний догляд за нею, але й те, чим ви харчуєтеся. Існують продукти, надмірне вживання яких може спровокувати появу висипань на шкірі, сухість та лущення.

Деякі інгредієнти стали звичними для вашого щоденного раціону харчування, тому ви не здогадуєтеся про їхню небезпеку для свого зовнішнього вигляду. Harper's Bazaar назвав 4 продукти, які шкодять вашій шкірі. Варто знати: Масажер для шкіри голови: що це таке, як користуватися та чи сприяє росту волосся Продукти, які є шкідливими для шкіри Молоко. Цей продукт призначений для вигодовування нащадків. У його складі містяться речовини, які стимулюють ріст та розвиток. У коров’ячому молоці також є десятки гормонів та біологічно активних молекул. Серед них лактоза, яка сприяє синтезу інсуліну, а він у свою чергу посилює дію стероїдів на шкіру. Таким чином впливу піддається гормональний баланс людини, внаслідок чого з’являються проблеми зі шкірою. Тому молоко може бути шкідливих попри свої корисні властивості.

Яка їжа негативно впливає на стан шкіри / Фото Unsplash Цукор. Такий інгредієнт у чистому вигляді, а також у складі інших продуктів, які містять його велику кількість, послаблює здатність шкіри боротися із віковими та окислювальними процесами. Зокрема, цукор, коли об’єднується із білками шкіри, утворює шкідливі молекули, які сприяють руйнуванню колагену та еластину, і позбавляє шкіру від гіалуронової кислоти, яка її зволожує.

Такий інгредієнт у чистому вигляді, а також у складі інших продуктів, які містять його велику кількість, послаблює здатність шкіри боротися із віковими та окислювальними процесами. Зокрема, цукор, коли об’єднується із білками шкіри, утворює шкідливі молекули, які сприяють руйнуванню колагену та еластину, і позбавляє шкіру від гіалуронової кислоти, яка її зволожує. Алкоголь. Для шкіри важливо залишатися зволоженою, а надмірне вживання алкоголю спричиняє зневоднення в організмі, і сухість, як неприємний наслідок цього процесу. Найбезпечнішим для шкіри серед алкогольних напоїв є біле сухе вино. Проте важливо пам’ятати, що його вживання слід чергувати із ковтками звичайної води.

Як вино впливає на шкіру / Фото Unsplash Сіль. Коли в організмі є надмірна кількість натрію, то це слугуватиме основною причиною сухості шкіри. Соленими продуктами не можна зловживати, то згодом шкіра матиме сірий відтінок та почне лущитися. Якщо ви ігноруватимете цю проблему, то ймовірно, що у вас з’являться акне та запалення. Солі також властиво затримувати воду в організмі. Це стає причиною набряків, які найбільше будуть помітними зранку після сну.