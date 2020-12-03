Натуральні олії є ефективним засобом для догляду за волоссям, щоб покращити його стан, оздоровити та додати блиску. Проте різні види олій задовольняють окремі потреби волосся. Тому варто дізнатися, які з них будуть ефективними саме для вашого типу локонів.

Існують 5 видів натуральних олій, які корисно використовувати для догляду за волоссям. Harper's Bazaar розповів про них детальніше.

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Натуральні олії для догляду за волоссям

Оливкова олія

Для живлення та зміцнення волосся дієвою є оливкова олія. Продукт містить природні антиоксидант та омега-3 жирні кислоти. Компоненти зміцнюють структуру волосини і захищають її пошкодження вільними радикалами та ультрафіолетовими променями.

Корисним також є масаж шкіри голови із використанням оливкової олії. Наносити олію на волосся слід не частіше 1-2 разів на тиждень. Якщо регулярно повторювати процедуру, то результат з’явиться швидко.

Кокосова олія

Окрім тропічного аромату, продукт допомагає волоссю відновлюватися. В кокосовій олії є високий вміст вітаміну E, який живить волосся зсередини, сприяє його гладкості та блиску. Зокрема, олія багата на лауринову та капронову кислоту, які слугують природними антисептиками і антиоксидантами – захищають шкіру голови, зміцнюють натуральних захисний бар’єр.

Арганова олія

Продукт ще називають "рідким золотом". Пропри те, що олія є дорожчою, ніж інші, вона також більш ефективна. Адже у складі арганової олії містяться вітамін E, омега-3 жирні кислоти та антиоксиданти. Серед їхніх властивостей виділяють здатність відновлювати сухе та пошкоджене волосся. Засобом можна користуватися часто, бо олія не дуже жирна.

Олія авокадо

Авокадо багато на білки, корисні жири, амінокислоти, вітаміни А, D, E и В6, як і олія плоду. Вона допомагає заповнювати в структурі волосин наслідки після механічного пошкодження, закриває лусочки волосяної кутикули, запобігає заплутуванню локонів та їхньому травмуванню. Недоліком олії авокадо є те, що вона робити волосся важчим та візуально зменшує об’єм.

Касторова олія

Ідеально стимулює ріст волосся. Касторова олія має великий вміст вітамінів E, мінералів і протеїнів. А також у складі олії є антиоксиданти. Їхнє завдання – підтримувати нормальний рівень кератину в основі волосин, сприяти їхній міцності та гладкості. Зокрема, регулярне використання 2-3 рази на тиждень касторової олії холодного віджиму допоможе зупинити випадіння волосся.