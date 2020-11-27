Які кольори у 2021 будуть модними в манікюрі: 10 трендів
Б’юті-трендами наступного року варто починати цікавитися вже. Окрім модних нейл-дизайнів, існують й кольори, які слід використовувати у манікюрі 2021. Новий сезон здивує дозволом на експерименти з яскравими відтінками лаків для нігтів, які можна робити навіть самостійно в домашніх умовах.
Жіночності та чарівності рукам додає манікюр. Він повинен бути акуратним та модним. Тому Cosmopolitan назвав 10 трендових відтінків, які варто використовувати для дизайну нігтів у наступному році.
До теми: Не просто манікюр: у тренді знакові надписи, літери та логотипи на нігтях
Модні кольори для манікюру 2021
Насичений винний
Сіре покриття з перламутром або гліттером
Святковий золотистий
Синій електрик
Мокрий асфальт
Божевільний лайм
Мерехтливий смарагдовий
Теплий, стиглий відтінок рожевого
Повернення баклажанового з нульових
Стриманий оливковий
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