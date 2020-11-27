Б’юті-трендами наступного року варто починати цікавитися вже. Окрім модних нейл-дизайнів, існують й кольори, які слід використовувати у манікюрі 2021. Новий сезон здивує дозволом на експерименти з яскравими відтінками лаків для нігтів, які можна робити навіть самостійно в домашніх умовах.