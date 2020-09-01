У XXI столітті відповіді на майже усі запитання можна знайти у Google. Користувачі часто шукають властивості загальновідомих інгредієнтів для догляду за шкірою, аби детальніше дізнатися, як і в яких цілях їх можна застосовувати. Cult Beauty провели цікаве дослідження, і дізналися, які б’юті-продукти люди гуглили найчастіше у 2020.

Vogue перелічив 10 найпопулярніших інгредієнтів для догляду за шкірою, згідно з результатами дослідження Cult Beauty. Більшість не будуть для вас абсолютно новими, але варто ще раз згадати про їхні корисні властивості.

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Які інгредієнти для догляду за шкірою гуглили у 2020

Вітамін C – потужний антиоксидант, захищає шкіру від забруднення та шкідливого впливу зовнішніх факторів, стимулює вироблення колагену, освітлює, вирівнює та згладжує тон шкіри. Експерти рекомендують використовувати його вранці та ввечері після очищення шкіри.

– потужний антиоксидант, захищає шкіру від забруднення та шкідливого впливу зовнішніх факторів, стимулює вироблення колагену, освітлює, вирівнює та згладжує тон шкіри. Експерти рекомендують використовувати його вранці та ввечері після очищення шкіри. Ретинол або вітамін A. Інгредієнт допоможе позбутися маленьких зморшок, мімічних ліній, рубців на обличчі, лікує вугрі та покращує текстуру шкіри, стимулює кровопотік та вироблення колагену. Існує спеціальний алгоритм використання засобів із вмістом ретинолу для догляду за шкірою: починайте із низького відсотка вмісту і плавно переходьте до вищого, аби дозволити шкірі адаптуватися до нового компоненту.



Користь косметичних інгредієнтів для шкіри / Фото Unsplash

Рицинова олія. Вона багата на жирні кислоти та вітамін E, лікує запалення на шкірі, зволожує її, а також сприяє росту волосся. Інгредієнта варто уникати тим, у кого проблемна шкіра, а щодо волосся – підходить усім типам.

Вона багата на жирні кислоти та вітамін E, лікує запалення на шкірі, зволожує її, а також сприяє росту волосся. Інгредієнта варто уникати тим, у кого проблемна шкіра, а щодо волосся – підходить усім типам. Гіалуронова кислота – речовина, яка здатна утримувати вологу в шкірі. Кислота добре зволожує шкірний покрив, дарує йому здорове сяйво та знімає набряки.

– речовина, яка здатна утримувати вологу в шкірі. Кислота добре зволожує шкірний покрив, дарує йому здорове сяйво та знімає набряки. Сквалан. Його головною функцією є затримання вологи в дермі. Інгредієнт регулярно використовують у складі засобів для догляду за шкірою. Зокрема, він також слугує антиоксидантом.

Його головною функцією є затримання вологи в дермі. Інгредієнт регулярно використовують у складі засобів для догляду за шкірою. Зокрема, він також слугує антиоксидантом. Саліцилова кислота допомагає боротися з вуграми. Вона працює таким чином, що проникає в пори і відлущує відмерлу шкіру, розчиняючи бруд і очищуючи шкіру. Тому згодом зникають вугрі та інші запалення.

Вона працює таким чином, що проникає в пори і відлущує відмерлу шкіру, розчиняючи бруд і очищуючи шкіру. Тому згодом зникають вугрі та інші запалення. Перекис бензоїлу. Людям, які схильні до появи вугрів та прищів, потрібно користуватися цим антисептичним продуктом, який вбиває бактерії, які накопичуються на шкірі. Інгредієнт може висушувати дерму, тому слід регулярно наносити зволожувальний крем.



Які інгредієнти варто використовувати для догляду за шкірою / Фото Unsplash