Як зробити зволожуючий засіб своїми руками: 3 рецепти для різних типів шкіри
Зволожуючий засіб є однією із найважливіших складових рутини догляду за шкірою у холодні пори року. Проте не завжди варто витрачати багато грошей на купівлю цього чудодійного крему. Його можна приготувати власноруч в домашніх умовах за таким рецептом, який найбільше підійде вашому типу шкіри.
Аби зробити зволожуючий засіб самостійно, вам не знадобляться екзотичні інгредієнти. Ймовірно, більшість із них є у вас на кухні. Тому обирайте той рецепт від Byrdie, який призначений вашому типу шкіри, приготуйте зволожувач і використовуйте проти сухості шкіри.
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Як приготувати зволожуючий засіб вдома своїми руками
Зволожуючий крем з вершкового масла для сухої та комбінованої шкіри
Що вам знадобиться?
- 1/4 чашки олії ши;
- 1/4 чашки какао-масла (можна використовувати й звичайне вершкове масло, але какао краще зволожує шкіру і допомагає засобу ефективніше вбиратися в неї);
- 2 столові ложки оливкової олії.
Насамперед потрібно розтопити какао-масло на водяній бані або у мікрохвильовій духовці. Для цього буде достатньо кілька секунд. Поєднайте усі інгредієнти в одній ємності і перемішайте. Тепер дайте суміші повністю затверднути. Важливо отримати консистенцію, як у масла.
Затвердлу суміш покладіть у зручну для використання баночку. Такого засобу вам вистарчить на 6-8 місяців. Аби зайвий раз не залишати на кремі мікроби з рук, користуйтеся спеціальною лопаткою для нанесення.
Як користуватися зволожуючим засобом / Фото Pexels
Коктейль з лісового горіха для комбінованої шкіри
Що вам знадобиться?
- 1 столова ложка олії фундука;
- 1 столова ложка олії авокадо;
- 1 столова ложка кунжутної олії (або олії жожоба).
3 види олій необхідно поєднати в одній невеличкій пляшці-крапельниці. Аби вони перемішалися, обережно струсіть пляшку. Такої порції вистачить на 12 застосувань. Оскільки цей зволожувач не є у вигляді лосьйону чи крему, які потрібно набирати руками, то ви мінімізуєте шанси занести у продукт бактерії.
Косметологи рекомендують такий зволожуючий засіб втирати в обличчя перед сном, а зранку змивати. Або 1-2 краплі нанести перед створенням макіяжу, коли олії вберуться в шкіру, то залишки слід видалити рушником.
Інгредієнти для приготування зволожуючого засобу / Фото Pexels
Зволожуючий та антибактеріальний засіб для жирної і схильної до вугрів шкіри
Що вам знадобиться?
- 2 столові ложки лавандової води;
- 1 столова ложка води перцевої м’яти;
- 1 столова ложка гамамелісу;
- 5-10 крапель лавандової олії.
Змішайте усі компоненти в спеціальній пляшці для розпилення засобу, і добре струсіть. Протягом 6 місяців потрібно використати вміст пляшки, бо він втратить свої зволожуючі властивості. Суміш зможе оздоровити та покращити стан шкіри, схильної до вугрів.
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