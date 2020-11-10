Зволожуючий засіб є однією із найважливіших складових рутини догляду за шкірою у холодні пори року. Проте не завжди варто витрачати багато грошей на купівлю цього чудодійного крему. Його можна приготувати власноруч в домашніх умовах за таким рецептом, який найбільше підійде вашому типу шкіри.

Аби зробити зволожуючий засіб самостійно, вам не знадобляться екзотичні інгредієнти. Ймовірно, більшість із них є у вас на кухні. Тому обирайте той рецепт від Byrdie, який призначений вашому типу шкіри, приготуйте зволожувач і використовуйте проти сухості шкіри.

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Як приготувати зволожуючий засіб вдома своїми руками

Зволожуючий крем з вершкового масла для сухої та комбінованої шкіри

Що вам знадобиться?

1/4 чашки олії ши;

1/4 чашки какао-масла (можна використовувати й звичайне вершкове масло, але какао краще зволожує шкіру і допомагає засобу ефективніше вбиратися в неї);

2 столові ложки оливкової олії.

Насамперед потрібно розтопити какао-масло на водяній бані або у мікрохвильовій духовці. Для цього буде достатньо кілька секунд. Поєднайте усі інгредієнти в одній ємності і перемішайте. Тепер дайте суміші повністю затверднути. Важливо отримати консистенцію, як у масла.

Затвердлу суміш покладіть у зручну для використання баночку. Такого засобу вам вистарчить на 6-8 місяців. Аби зайвий раз не залишати на кремі мікроби з рук, користуйтеся спеціальною лопаткою для нанесення.



Як користуватися зволожуючим засобом / Фото Pexels

Коктейль з лісового горіха для комбінованої шкіри

Що вам знадобиться?

1 столова ложка олії фундука;

1 столова ложка олії авокадо;

1 столова ложка кунжутної олії (або олії жожоба).

3 види олій необхідно поєднати в одній невеличкій пляшці-крапельниці. Аби вони перемішалися, обережно струсіть пляшку. Такої порції вистачить на 12 застосувань. Оскільки цей зволожувач не є у вигляді лосьйону чи крему, які потрібно набирати руками, то ви мінімізуєте шанси занести у продукт бактерії.

Косметологи рекомендують такий зволожуючий засіб втирати в обличчя перед сном, а зранку змивати. Або 1-2 краплі нанести перед створенням макіяжу, коли олії вберуться в шкіру, то залишки слід видалити рушником.



Інгредієнти для приготування зволожуючого засобу / Фото Pexels

Зволожуючий та антибактеріальний засіб для жирної і схильної до вугрів шкіри

Що вам знадобиться?

2 столові ложки лавандової води;

1 столова ложка води перцевої м’яти;

1 столова ложка гамамелісу;

5-10 крапель лавандової олії.

Змішайте усі компоненти в спеціальній пляшці для розпилення засобу, і добре струсіть. Протягом 6 місяців потрібно використати вміст пляшки, бо він втратить свої зволожуючі властивості. Суміш зможе оздоровити та покращити стан шкіри, схильної до вугрів.