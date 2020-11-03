Як зробити вії густішими і довшими за допомогою макіяжу: 6 порад від візажистів
Візажисти мають власні б’юті-таємниці, які допомагають їм візуально робити вії густими та довгими. Вони поділилися 6 порадами, які варто згадувати під час створення макіяжу, щоб отримати у результаті ефект омріяних вій.
Щоб відростити вії, потрібно витратити багато часу на їхнє відновлення і правильний догляд. Допоки ви працюєте над цим, то можете скористатися порадами для макіяжу очей від Cosmopolitan.
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Як зробити вії густими і довгими
- Використовуйте пудру. Нанесіть туш на вії, як завжди, але, не давши їй висохнути, одразу розпиліть на віях пудру за допомогою спеціального пухнастого пензля. Після цього ще раз промалюйте вії тушшю.
- Комбінуйте 2 кольори. Це дієвий лайфхак, ефект після якого буде помітним на будь-яких віях. Спочатку вам необхідно нафарбувати вії одним шаром чорної туші, а потім ще одним – кольорової (або коричневою, якщо ви брюнетка), і знову нанесіть чорну туш. Пігмент кольорового продукту вдало виділятиметься під чорним шаром і візуально додаватиме віям об’єму.
- Промалюйте лінію росту вій. Щоб вії здавалися густішими, потрібно заповнити простір між кожною волосиною. Для цього наберіть на пензель зі скошеним кінцем чорної гелевої підводки або використовуйте стійкий олівець, і ретельно та обережно заштриховуйте лінію росту вій. Потім нанесіть туш звичним способом.
- Починайте з кінця. Тут потрібно наносити спочатку на кінчики вій, давати їм трішки часу, щоб вони висохли, а потім переходити до фарбування всієї довжини вій. Коли ви утаюєте на кінчиках ефект потовщення, то вії здаються густішими.
- Малюйте зигзагоподібними рухами. Якщо ви звикли малювати вії, просто проводячи щіточкою знизу вверх, то змініть цей стиль на зигзагоподібний: коливальними рухами зліва направо і навпаки наносіть туш на вії. Таким чином на кожну з ним потрапляє більша кількість продукту.
- Маленька стрілка. Щоб візуально подовжити вії, не потрібно малювати повноцінну стрілку підводкою. Достатньо лише створити чорну стрілочку на внутрішніх кутиках очей, але зробити довшою і вивести за кутик на 1-2 міліметри.
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