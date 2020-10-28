Відомий візажист та ютуб-блогер Джеймс Чарльз на обличчі популярної моделі та підприємниці Кайлі Дженнер показав, як зробити штучну відкриту рану на Геловін. Такий грим підійде до будь-якого образу та виглядатиме дуже ефектно. Навряд чи комусь вдасться перевершити ваш макіяж на вечірку з нагоди Геловіну.

24 канал поділився відео Джеймса Чарльза та Кайлі Дженнер, яке блогер опублікував на своєму ютуб-каналі. За 16 хвилин візажист зробив моделі штучну відкриту рану у вигляді великої подряпини на щоці.

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Як зробити відкриту рану на Геловін

Відкриті рани, штучна кров та синці є дуже популярним гримом для святкування Геловіну. Адже такий яскравий та оригінальний макіяж доречно створювати лише з особливої нагоди. Магічний настрій свята Дня усіх святих ідеально цьому сприятиме. Аби зробити відкриту рану на обличчі, скористайтеся ідеєю від Джеймса Чарльза та Кайлі Дженнер.

Джеймс Чарльз зробив подряпину на обличчі Кайлі Дженнер для Геловіну: