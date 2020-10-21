На шкірі рук з’являються перші ознаки старіння. Аби уникнути такої проблеми, потрібно дотримуватися кількох дієвих порад. Необхідно виконувати так званий антивіковий догляд за руками, а не лише концентруватися на шкірі обличчя та ділянці декольте.

Через неправильний догляд перші ознаки старіння шкіри на руках можуть з’явитися навіть у 25 років. Тому Harper's Bazaar розповів, що потрібно робити, аби цього не трапилося. Читайте також: Краса після 40: візажист Гвінет Пелтроу назвав помилку жінок в макіяжі Як доглядати за шкірою рук, щоб вона не старіла Користуйтеся засобами з SPF-захистом. Щоденно на шкіру рук потрібно наносити сонцезахисний крем, як на обличчя та шию. Адже ультрафіолет, який потрапляє на руки, провокує гіперпігментацію, сповільнює вироблення колагену та сприяє появі ознак старіння.

Щоденно на шкіру рук потрібно наносити сонцезахисний крем, як на обличчя та шию. Адже ультрафіолет, який потрапляє на руки, провокує гіперпігментацію, сповільнює вироблення колагену та сприяє появі ознак старіння. Наносіть перед сном крем з ретинолом. Цей інгредієнт є своєрідним еліксиром молодості. Завдяки йому в шкірі активніше виробляється колаген та еластин, тому шкіра залишається пружною і гладкою. Експерти рекомендують наносити невелику кількість засобу із вмістом ретинолу на руки та добре його розподілити, а потім залишити на ніч, щоб він увібрався.

Як доглядати за шкірою рук / Фото Unsplash Робіть маски. Для рук також можна робити ефективні маски. Ви можете придбати все необхідне для процедури у косметичній крамниці або приготувати суміш власноруч. Звертайте увагу на живильні та відновлювальні маски із вмістом колагену, гіалуронової кислоти та антиоксидантами. Аби отримати кращий результат, після нанесення маски одягайте на руки трикотажні рукавички.

Для рук також можна робити ефективні маски. Ви можете придбати все необхідне для процедури у косметичній крамниці або приготувати суміш власноруч. Звертайте увагу на живильні та відновлювальні маски із вмістом колагену, гіалуронової кислоти та антиоксидантами. Аби отримати кращий результат, після нанесення маски одягайте на руки трикотажні рукавички. Носіть рукавички. Проста, але дієва порада, якої завжди дотримувалася Грейс Келлі. Холод негативно впливає на шкіру рук. Згодом вона стає сухою, починає тріскати та лущитися. На такій шкірі дуже швидко з’являються ознаки старіння. Тому рукавички вам допоможуть цього уникнути.