Матова шкіра – це те чого бракує жінкам влітку, коли через спеку жирного блиску на обличчі неможливо уникнути. Шкіру корейських дівчат вважають ідеальною. Сертифіковані дерматологи розповіли, як кожна жінка може досягти такого ж ефекту.

Корейський дерматолог Бан Джа Йонг та дерматологиня із Каліфорнії Мері Джин поділилися з Allure своїми знаннями, як можна зробити шкіру обличчя м’якою, гладенькою, без сухості, жирного блиску та мімічних зморшок.

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Як зробити шкіру матовою

Очищення. Зранку слід пропустити етап вмивання обличчя. Натомість легенько бризніть водою на шкіру. Власницям шкіри, схильної до вугрів, слід користуватися спеціальним засобом для очищення із вмістом саліцилової кислоти чи перекису бензоїлу. Кому не пощастило мати розацеа варто спробувати вмивання за допомогою сульфацетаміду за рецептом.

Зранку слід пропустити етап вмивання обличчя. Натомість легенько бризніть водою на шкіру. Власницям шкіри, схильної до вугрів, слід користуватися спеціальним засобом для очищення із вмістом саліцилової кислоти чи перекису бензоїлу. Кому не пощастило мати розацеа варто спробувати вмивання за допомогою сульфацетаміду за рецептом. Тонер або есенція. Цей крок необхідний для того, аби поновити вологу в шкірі. Дерматолог Джин каже, що ключовим моментом для отримання матової шкіри є її гідратація, а не відлущування. Для цього ви можете використовувати зволожувальний тонер або есенцію.



Як зробити шкіру матовою / Фото Unsplash

Сироватка. Продукт, яким користають усі корейські дівчата для отримання ідеальної шкіри. Придбайте сироватку із вмістом пептидів, які розгладжують шкіру, гіалуронової кислотою та епідермальними факторами росту.

Продукт, яким користають усі корейські дівчата для отримання ідеальної шкіри. Придбайте сироватку із вмістом пептидів, які розгладжують шкіру, гіалуронової кислотою та епідермальними факторами росту. Зволожувальний крем. Усі попередні кроки потрібно зафіксувати зволожувальним кремом легкої текстури. Мері Джин рекомендує користуватися кремом із керамідами, які допомагають шкірі зберігати гідратацію та захищають її від впливу небезпечних зовнішніх факторів. Зокрема, кераміди сприяють м’якості шкіри. Після використання такого крему косметика виглядатиме на обличчі красивіше та натуральніше.



Ефект матової шкіри / Instagram / @160_jple_jihyun