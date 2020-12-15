Щоб новорічний образ був бездоганним, потрібно довершити його ідеальним макіяжем. Оскільки "покровителем" наступного року буде білий металічний Бик, то мейк-ап у схожому стилі буде модним вибором для святкування Нового року. Щоб навчитися робити макіяж з ефектом металік, вам знадобиться корисна покрокова інструкція.

Аби погляд був виразним та сяючим, варто завжди під рукою мати палетку шимерних тіней для повір. Вони також стануть у нагоді для створення новорічного макіяжу з ефектом металік. Grazia поділився порадами, як відтворити такий мейк-ап, а ви обирайте, чи акцентом у ньому буде ходне сяйво на повіках, чи теплий блиск золота.

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Як зробити макіяж на Новий рік з ефектом металік

Підготуйте шкіру. Насамперед скористайтеся термальною водою, яка зволожить та тонізує шкіру, а також наповнить її свіжістю і мінеральними речовинами. Аби макіяж виглядав більш професійно і був стійким, скористайтеся додатково зволожувальним лосьйоном. А потім переходіть до нанесення тонального засобу.

Вирівняйте тон. Обирайте тональну основу з легкою текстурою та ефектом світловідбивання. Рівномірно розподіліть продукт по обличчю. Аби приховати дрібні недоліки шкіри та темні кола навколо очей, скористайтеся спеціальним коректором. Макіяж у стилі металік не передбачає акценту на губи, тому ви можете покрити їх напівпрозорим бальзамом вже на даному етапі, щоб він добре зволожив їх, захистив та додав привабливого блиску і об’єму.

Обирайте тональну основу з легкою текстурою та ефектом світловідбивання. Рівномірно розподіліть продукт по обличчю. Аби приховати дрібні недоліки шкіри та темні кола навколо очей, скористайтеся спеціальним коректором. Макіяж у стилі металік не передбачає акценту на губи, тому ви можете покрити їх напівпрозорим бальзамом вже на даному етапі, щоб він добре зволожив їх, захистив та додав привабливого блиску і об’єму. Працюйте над контурами обличчя. Закріпіть результати попереднього кроку в макіяжі легкою пудрою. Важливо, аби відтінок пудри був таким, як у тонального крему. Щоб отримати красиву і виразну тінь на вилицях, нанесіть під них трішки бронзера, який необхідно ретельно розтушувати. Також цим продуктом ви можете контурувати інші ділянки обличчя, наприклад: ніс, підборіддя чи чоло. Якщо ви ще не вмієте робити макіяж професійно, замість кремового бронзера оберіть продукт пудової текстури, щоб легше контролювати його нанесенням. Зокрема, свіжості обличчю можна додати, якщо покрити ділянки вилиць, які виступають, та внутрішні кутики очей хайлайтером.

Створення ефекту металік. Аби димка була ефектною, використовуйте кремові тіні, бо вони більш стійкі, ними легше малювати повіки та розтушовувати. Виділити колір очей можна, якщо нанести тіні відтінку, який буде контрастувати з їхнім кольором. Наприклад, власницям карих очей краще обирати сріблясті тіні, а голубооким красуням слід звернути увагу на золоті, бронзові, мідні відтінки тіней. Сяйво на очах здаватиметься ефектнішим, якщо поверх тіней вологим методом нанести тонкий шар хайлайтера.

Аби димка була ефектною, використовуйте кремові тіні, бо вони більш стійкі, ними легше малювати повіки та розтушовувати. Виділити колір очей можна, якщо нанести тіні відтінку, який буде контрастувати з їхнім кольором. Наприклад, власницям карих очей краще обирати сріблясті тіні, а голубооким красуням слід звернути увагу на золоті, бронзові, мідні відтінки тіней. Сяйво на очах здаватиметься ефектнішим, якщо поверх тіней вологим методом нанести тонкий шар хайлайтера. Останній крок. Завершуючи макіяж, не забудьте промалювати лінію росту вій коричневим олівцем, а вії нафарбувати чорною тушшю. Також зробіть укладку брів за допомогою прозорого гелю-фіксатора, а перед цим розчешіть їх спеціальною щіточкою.

Такий макіяж матиме акуратний і стильний вигляд. Якщо дотримуватися послідовності, то його зможе повторити кожна з вас, і виглядати неперевершено в ніч Нового року.