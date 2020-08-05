Домашній догляд за шкірою обличчя може бути корисним, якщо знати, які інгредієнти для цього потрібно використовувати. Маски для обличчя з огірком зволожують та омолоджують шкіру завдяки властивостям, якими володіє цей овоч.

Рецепти масок для обличчя з огірка, якими поділився Harper's Bazaar, стануть у нагоді влітку, коли шкіру необхідно швидко зволожити та освіжити. Також вони складаються із базових компонентів і їх просто повторити.

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Користь маски з огірка

Огірок на 95% складається із води, тому добре живить шкіру необхідною вологою. Також він сприяє покращенню кольору шкіри, підтримує її в тонусі та запобігає появі набряків. Зокрема, у складі овочу є вітаміни A, групи B, C, E, PP, H, K та органічні кислоти. Таким чином огірок для догляду за шкірою виконує антиоксидантну функцію, сповільнює старіння, висвітлює і живить шкірний покрив.

Як приготувати маску з огірка в домашніх умовах

Для очей

Попередньо покладіть огірок в холодильник на 15 хвилин. Потім наріжте його тоненькими кільцями та покладіть на ділянку шкіри навколо очей. Варто наносити продукт лише на очищену шкіру та залишати його на ній на 15-20 хвилин. Опісля застосуйте тонік для обличчя та зволожувальний крем.

Щоб заспокоїти шкіру після засмаги

Четвертину охолодженого огірка потрібно натерти на терці. Додайте у посудину з ним 1 столову ложку соку алое вера. Нанесіть суміш на обличчя та залиште на 10-15 хвилин. Аби уникнути дискомфорту, можете покласти марлю чи серветку на обличчя. Потім видаліть залишки за допомогою прохолодної води і скористайтеся зволожувальним засобом.

Освіжаючий тонік

Вам знадобиться сік кавуна та огірка. Інгредієнти потрібно змішати у пропорції 1:1. Зберігайте приготований тонік в холодильнику у зручній для використання ємності. Коли шкірі потрібне буде зволоження, то наносіть прохолодну рідину за допомогою пальців або ватного диску.

Освітлювальна маска

Для її приготування необхідно змішати сік огірка та лимона у пропорції 3:1. Рідину слід наносити на шкіру обличчя та змивати прохолодною водою через 15 хвилин.