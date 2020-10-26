Багато жінок прагнуть приховати свої недоліки та підкреслити переваги за допомогою косметики так, аби цього ніхто не помітив. Для створення такого "макіяжу без макіяжу" існують певні правила, дотримання яких сприятиме бажаному ефекту.

Якщо ви застосуєте лайфхаки, якими поділився Harper's Bazaar, то зможете зробити макіяж, і ніхто не запідозрить вас у нанесенні косметики. До теми: Страшно прекрасно: дівчина-клоун, лялька з фільму жахів та інші ідеї для макіяжу на Геловін Як зробити макіяж без макіяжу Насамперед зволоження. Аби тональний крем не скочувався зі шкіри та не викликав сухості, варто почати свою б’юті-рутину з якісного зволоження. Зокрема, вибирайте креми з легкими текстурами, які можна поєднувати з тональною основою. Якщо ви помічаєте лущення шкіри на обличчі, то почніть створювати макіяж після скрабування чи пілінгу.

Аби тональний крем не скочувався зі шкіри та не викликав сухості, варто почати свою б’юті-рутину з якісного зволоження. Зокрема, вибирайте креми з легкими текстурами, які можна поєднувати з тональною основою. Якщо ви помічаєте лущення шкіри на обличчі, то почніть створювати макіяж після скрабування чи пілінгу. Звертайте увагу на текстуру тону. Важкі та щільні тональні покриття на обличчі давно не в моді. Для "макіяжу без макіяжу" слід користуватися напівпрозорою тональною основою, яка ефективно замаскує дрібні недоліки, але не створить ефекту важкості у мейк-апі. Також вам можуть сподобатися засоби зі світло відбивними частинками. View this post on Instagram A post shared by Margot Robbie (@margotrobbie) on Oct 20, 2020 at 8:08am PDT Не втрачайте відчуття міри. Наносіть консилер лише на ті ділянки шкіри, яким це справді потрібно: місця, де яскраво виражені почервоніння чи є висипання. Таким чином ви заощадите засіб та непомітно приховаєте усі недоліки.

Наносіть консилер лише на ті ділянки шкіри, яким це справді потрібно: місця, де яскраво виражені почервоніння чи є висипання. Таким чином ви заощадите засіб та непомітно приховаєте усі недоліки. Використовуйте рум’яна. За допомогою натуральних рум’янців можна виділити погляд та візуально зробити обличчя більш свіжим, наче щойно після відпочинку. Проте важливо наносити той відтінок рум’ян, які ідеально виглядатимуть на вашому тоні шкіри. Тоді макіяж буде непомітним.

За допомогою натуральних рум’янців можна виділити погляд та візуально зробити обличчя більш свіжим, наче щойно після відпочинку. Проте важливо наносити той відтінок рум’ян, які ідеально виглядатимуть на вашому тоні шкіри. Тоді макіяж буде непомітним. Робіть акцент на брови. Важливо, аби під час фарбування брів ви не виходили за їхній природний контур. Обирайте тіні натурального кольору та не перебільшуйте із підкресленням брів. Якщо у вас брови густі та широкі, то, можливо, вам буде достатньо використання лише гелю-фіксатора для брів.