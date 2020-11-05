Останні кілька років домашній догляд за обличчям стає дедалі популярнішим. Особливо ефективним вважають правильний самомасаж, який допомагає покращити стан шкіри, сповільнити появу перших ознак старіння та позбутися від "кілець Венери" на шиї.

Кожна жінка хоче якомога довше залишатися молодою. Еліна Федорова – українка, яка переїхала в Лос-Анджелес та стала там професійною моделлю. Дівчина знає багато б’юті-таємниць з власного досвіду, також вона створила проєкт для досягнення красивого і здорового тіла, над яким працювала зі спеціалістами. А на своєму ютуб-каналі вона ділиться ними з підписниками. Нещодавно модель опублікувала відео, у якому розповіла, як зберегти молодість і красу шкіри та про техніку самомасажу для привабливого овалу обличчя.

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Самомасаж для красивого овалу обличчя

Один доктор медичних наук сказав: "Те, що ви робите зі своєю шкірою в 20 років, відобразиться на ній, коли вам буде 40-50 років". За його словами, дбати про свою зовнішність потрібно з юного віку, а не тоді, коли з’являться виразні ознаки старості. У своєму відео Еліна, опираючись на наукові доведення, розповіла, як старіє шкіра та які існують методи продовження молодості.

Зокрема, модель продемонструвала техніку самомасажу, регулярне повторення якого допоможе вам отримати красивий овал обличчя та покращить стан шкіри.

Дивіться на відео, як робити омолоджувальний масаж обличчя самостійно: