Яскрава червона помада не завжди підходить для щоденного використання. Проте мати доглянуті, спокусливі та рум'яні губи хочеться завжди. Досягти такого ефекту можна за допомогою декількох трюків.

Використання лише бальзаму для губ недостатньо, аби уникнути недоліків у їхньому вигляді. Тому ETimes поділився порадами, як легко отримати красиві природні губи. Також цікава інформація: Масляниста, бронзова, з ластовинням: якою повинна бути шкіра влітку Як зробити губи червоними та спокусливими без помади Видаліть ороговілу шкіру. Приготуйте ніжний скраб в домашніх умовах: змішайте 1 чайну ложку меду з коричневим цукром та нанесіть суміш на губи. Масажуйте їх протягом 2 хвилин, а потім змийте залишки продукту теплою водою. Аби процедура була результативнішою, використовуйте зубну щітку для очищення відмерлих клітин шкіри на губах. Робіть це акуратно круговими рухами, а потім змийте все зайве з губ теплою водою.

Приготуйте ніжний скраб в домашніх умовах: змішайте 1 чайну ложку меду з коричневим цукром та нанесіть суміш на губи. Масажуйте їх протягом 2 хвилин, а потім змийте залишки продукту теплою водою. Аби процедура була результативнішою, використовуйте зубну щітку для очищення відмерлих клітин шкіри на губах. Робіть це акуратно круговими рухами, а потім змийте все зайве з губ теплою водою. Пом’якшіть губи. Для цього можна скористатися спеціальною сироваткою або кокосовою, мигдальною чи оливковою олією. Такий продукт варто нанести на губи перед сном, аби він міг добре увібратися та зробити губи м’якими і сяючими.

Природний спокусливий ефект на губах / Фото Unsplash Фіксування ефекту. Завершальним доглядовим кроком повинно стати "полірування губ". Вам знадобиться чверть чайної ложки кориці та трішки оливкової олії. Змішайте інгредієнти і залиште на губах на декілька хвилин. Згодом змийте теплою водою. Таким чином ви готуєте шкіру губ до наступного етапу.

Завершальним доглядовим кроком повинно стати "полірування губ". Вам знадобиться чверть чайної ложки кориці та трішки оливкової олії. Змішайте інгредієнти і залиште на губах на декілька хвилин. Згодом змийте теплою водою. Таким чином ви готуєте шкіру губ до наступного етапу. Створення кольору. Візьміть шматочок бавовни чи вати і намочіть його у полуничному, журавлиному чи вишневому соку. Тепер проведіть тканиною по губах. Залиште на декілька хвилин, аби сік увібрався.

Візьміть шматочок бавовни чи вати і намочіть його у полуничному, журавлиному чи вишневому соку. Тепер проведіть тканиною по губах. Залиште на декілька хвилин, аби сік увібрався. Завершіть процедуру прозорим бальзамом для губ.