Рудоволосі завжди виділяються з натовпу, тому з макіяжем їм потрібно бути обережним. Про секрети вдалого мейкапу – читайте в нашому матеріалі.

Рудоволосі дівчата завжди виглядають ефектно та привертають до себе увагу. Тому мейкап їм потрібен тільки для того, щоб закріпити перше враження. Про цікаві ідеї, розповідає Makeup.

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Особливості макіяжу для рудоволосих

Для початку необхідно звернути увагу на відтінок рудого волосся, адже він впливає на кольоротип зовнішності.

Як визначити кольоротип

Якщо руде волосся – світле, то вії та брови ще світліші, майже прозорі, а шкіра має ніжний рожевий підтон, то кольоротип "весна". Для нього потрібно використовувати м'якші, стримані кольори.

А якщо ж руде волосся має насичений вогненний відтінок, а тон шкіри "тепліше", то ймовірний кольоротип – "осінь". Експерти рекомендують дівчатам використовувати більш контрастні кольори.

Чітких заборон у мейкапі – немає. Але варто враховувати, що руде волосся буде домінуючим елементом у вашому образі.



Чітких заборон у макіяжі для рудих немає / Фото pexels

Рекомендації від б'юті-експертів

Макіяж повинен пом'якшити риси зовнішності або ж зробити образ суперяскравим, додавши інші помітні деталі.

Щоб замаскувати темні кола під очима та зелено-блакитні судини, можна використовувати дуже світлий і щільний тональний крем.

А туш варто обирати коричневу . Вії у рудоволосих майже безбарвні, тому підкреслювати їх краще м'яко.

. Вії у рудоволосих майже безбарвні, тому підкреслювати їх краще м'яко. Рум'яна – важливий елемент у мейкапі. Найбільше рудоволосим пасують рожеві відтінки або у бронзово-коричневій гамі.

Що потрібно враховувати для денного та вечірнього мейкапу

Денний мейкап

Руде волосся вже яскравий елемент, тому будь-який помітний акцент у макіяжі здатний зробити образ вечірнім. Для денного макіяжу потрібно використовувати півтони та напівнатяки, легкі димчасті ефекти, напівпрозоре покриття та натуральні відтінки.



Денний макіяж повинен бути легким і ніжним / Фото imaxtree

Вечірній макіяж

А ось вечірній макіяж допускає більш сміливі б’юті-рішення на кшталт червоної помади або стрілок насиченого синього або смарагдового кольорів.



Вечірній макіяж для рудоволосих може бути яскравим / Фото imaxtree