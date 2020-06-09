Акуратні та доглянуті нігті на руках чоловіків вже є мастхевом кожного. Класичний чоловічий манікюр відрізняється від жіночого, бо для нього покриття лаком не є обов’язковим кроком. Зокрема, якщо ви не хочете ходити на манікюр у салон краси, то його легко можна зробити в домашніх умовах.

Базовий чоловічий манікюр складається із обрізання нігтів та кутикули, підпилювання нігтьової пластини, аби створити бажану форму, і пом’якшення шкіри рук. У матеріалі Brickell дізнаємося більше, як чоловіку зробити манікюр. Дізнайтеся також: Як зберегти нігті здоровими: що потрібно і заборонено робити Техніка виконання чоловічого манікюру Обріжте нігті. Використовуйте для цього спеціальні манікюрні ножнички або спеціальні кусачки. Намагайтеся обрізати білу відрослу частину нігтя лише за одне натискання обраним інструментом на нього. Кутики можна буде потім підпиляти. Тому що надмірне затискання навколо нігтя може сприяти його подальшому росту вгору, що виглядатиме зовсім не естетично. Скористуйтеся пилочкою для нігтів. Нею потрібно підпиляти нерівні краї, аби надати нігтю акуратної та гладенької форми. Починайте пиляти з одного боку нігтя на інший, а потім такою ж технікою повертайтеся назад. Тут ваша основна задача – округлити верх нігтя. Коли ви відчуєте, що пилочка починає контактувати із шкірою на кінчику пальця, то припиняйте пиляти. Надто короткі нігті також виглядатимуть негарно. Найкраща довжина – на рівні кінчиків пальців.

Процедура виконання чоловічого манікюру / Instagram / @sokratis_evangelou Позбудьтеся зайвої кутикули. Кутикула – це світла тоненька шкірочка, яка росте з місця, де ніготь межує із шкірою пальця. Якщо ваша кутикула не є дуже грубою та великою, то можна її акуратно відсунути за допомогою апельсинової палички, попередньо пом’якшивши шкірочку спеціальною або будь-якою іншою ефірною олією. У випадку, коли першим способом із кутикулою важко впоратись, тоді скористайтеся спеціальними щипчиками із манікюрного набору, аби видалити все зайве з нігтя. Не забудьте зволожити. Обов’язково завершальним етапом вашого манікюру повинно стати зволоження шкіри рук. Це можна здійснити кількома способами: приготуйте ванночку для рук, нанесіть натуральний лосьйон або зволожувальний крем. Перед виконанням будь-якого із варіантів необхідно вимити руки, щоб забрати різноманітні залишки опісля чистки. В разі порізу чи інших проблем із нігтями додатково використовуйте лікувальні аптечні засоби. Також, якщо ви хочете додати своїй нігтьовій пластині блиску, то можете покрити її шаром прозорого зміцнювального лаку. Зокрема прихильникам експериментів та епатажу робити манікюр іншими кольорами теж ніхто не забороняє.