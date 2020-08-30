Як знайти ідеальну форму та якою олією користуватися: лайфхаки для догляду за бровами
Догляд за бровами також повинен бути важливим кроком у б’юті-рутині кожної жінки. Окрім вищупування зайвих волосин, брови та шкіра навколо них вимагають інших процедур. Аби спростити їхнє виконання, варто дізнатися про декілька дієвих порад та лайфхаків.
Через активні зміну brow-тенденцій від ниточок до перманентного макіяжу вони втрачають першочерговий вигляд. Harper's Bazaar зібрав важливі поради, які допоможуть покращити стан брів.
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Як доглядати за бровами
- Дозвольте їм відрости. Весь потенціал ваших брів розкриється лише тоді, коли вони відновлять свою густину та довжину.
- Оберіть ідеальну форму брів для свого обличчя. Для цього вам необхідно взяти олівець і визначити ним початок брів, тримаючи його біля крила носа. Зробіть крапку на місці їхнього початку. Найвища точка брів повинна стати продовженням прямої лінії, яка йде від крила носа через зіницю. Аби визначити ідеальну кінцеву точку, прикладіть олівець від крила носа до зовнішнього куточка ока.
- Користуйтеся олією для росту волосся. Важливо, щоб засіб не викликав роздратування на шкірі обличчя. Його необхідно втирати масажними рухами в шкіру, де ростуть брови. Таким чином волосини не будуть ламкими, а під час вищипування шкіра стане менш чутливою.
- Важливо дотримуватися чистоти. Під час вищипування брів потрібно користуватися стерильними інструментами. Висмикуйте волосини по лінії їхнього росту. Але варто додати, що деякі маленькі волосинки можна залишити, бо саме вони додають бровам трендового недбалого та натурального вигляду.
- Одразу заспокоюйте почервоніння. Після кожної процедури вищипування брів необхідно наносити на шкіру заспокоюючий засіб.
- Додавайте густини, використовуючи декоративну косметику. Жінкам із рідкими бровами від природи потрібно замальовувати залисини олівцем або матовими тінями. Власницям темних волосин варто фарбувати брови спеціальним продуктом на 3 тони світлішим, а світлих – навпаки.
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