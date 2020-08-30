Догляд за бровами також повинен бути важливим кроком у б’юті-рутині кожної жінки. Окрім вищупування зайвих волосин, брови та шкіра навколо них вимагають інших процедур. Аби спростити їхнє виконання, варто дізнатися про декілька дієвих порад та лайфхаків.