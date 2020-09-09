Для жінок важливим аспектом їхньої впевненості в собі є фігура та привабливий зовнішній вигляд. Аби досягти омріяної цифри на вагах, недостатньо лише дотримуватися обраної дієти. Ви зможете мати струнку фігуру, якщо поєднуватимете здорове харчування із регулярними тренуваннями. Тренер Анджеліни Джолі поділився вправами, які допоможуть активізувати роботу усіх м’язів.

Фігура знаменитої Анджеліни Джолі є взірцем для багатьох жінок. Тому Cosmopolitan поділився дієвими вправами для тренування, які допоможуть вам схуднути та зберегти пружну форму тіла.

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Тренування Анджеліни Джолі

Під час виконання фізичних вправ важливо зберігати правильний темп: перерва між підходами не повинна перевищувати 1 хвилини. Також не можна у процесі тренування затримувати дихання. Розслабтеся і організм самостійно визначить частоту вдихів та видихів. Таке тренування можна виконувати через день, але не частіше.

Планка із підйомом тулуба

Лікті потрібно покласти на підлогу, а ноти та тулуб витягнути в одну пряму лінію. Тепер змінюйте положення: спочатку праву руку покладіть на долоню, а потім повторіть таку маніпуляцію з лівою рукою. Коли обидві руки стоятимуть на полонять, по черзі покладіть їх знову на лікті. Повне коло потрібно повторити 8 разів, а потім зробіть все те саме, але почніть з лівої руки.

Літерою "W"

Візьміть у кожну руку по одній гантелі, комфортної для вас ваги, та трішки відведіть руки від тулуба. Не торкаючись ліктями лінії тулуба, підніміть руки вгору, аби вони та ваш корпус умовно утворили літеру W. Поверніться у початкове положення та виконайте 8 повторів вправи.

Бігун

Станьте у таке положення начебто збираєтеся бігти: одна нога вперед, інша ззаду та обидві трішки зігнуті в колінах. У руки візьміть по одній гантелі із максимальною вагою для себе. Не змінюючи розташування ніг, виконуйте рухи властиві бігунам: нахиляйте то одну, то іншу ногу вперед. Потім змініть ноги місцями і повторіть ту саму вправу по 8 разів на кожну ногу.

Жим на тріцепс та спину

Аби виконати цю ефективну вправу, вам потрібно зігнути руки та притиснути їх до грудей. У кожну руку візьміть по гантелі із комфортною для вас вагою. Тепер розставте ноги на ширині плечей. Одну із них поставте трішки вперед, іншу – назад. Ви повинні "викидувальним" рухом руки випрямити її, а потім повернутися у першочергове положення. Повторіть вправу 8 разів, змініть ногу і знову виконайте 8 повторень.