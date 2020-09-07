Після літньої погоди волоссю необхідне живлення та відновлення. Зміцнити його можна за допомогою спеціальної маски, яку легко приготувати самостійно в домашніх умовах. Основним інгредієнтом такого рецепту є шоколад, який знайдеться на кухні кожної господині.

Домашній догляд за волоссям є ефективним, якщо його виконувати правильно. Новий канал поділився рецептом маски для зміцнення волосся із шоколаду.

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Як зміцнити волосся

Кофеїн, який міститься у складі шоколаду, має властивість стимулювати кровообіг, а також покращує стан шкіри голови і зміцнює, живить та захищає волосся від впливу негативних зовнішніх факторів.

Що вам знадобиться для приготування маски з шоколаду?

50 грам шоколаду;

100 мілілітрів кефіру;

яєчний жовток.

Для маски найкраще підійде шоколад із багатим вмістом какао. Обирайте класичний гіркий чорний. Насамперед потрібно розтопити шоколад на паровій бані. Потім додайте до нього кефір і перемішайте інгредієнти. Коли суміш охолоне та трішки загусне, переходьте до завершального етапу приготування: вибийте сирий жовток.



Маска для волосся з шоколаду / Фото Unsplash

Маску слід ретельно розподіляти по сухому волоссі від коренів до кінців. Обгорніть голову харчовою плівкою або одягніть спеціальну шапочку для душу. Для кращого ефекту закріпіть на голові рушник або тюрбан. Залиште маску на волоссі на 30 хвилин, а потім змийте її за допомогою теплої води та шампуню.



Як зміцнити волосся в домашніх умовах / Фото Unsplash

Повторювати процедуру слід 2-3 рази на тиждень. Результат буде помітним через 14 днів. Волосся стане значно міцнішим та блискучим і матиме приємний запах шоколаду.