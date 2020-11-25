Макіяж може скорегувати вашу зовнішність. З його допомогою легко візуально збільшити очі та додати погляду виразності, якщо зробити це правильно. Насамперед потрібно звернути увагу на форму ваших очей, а тоді індивідуально обирати б’юті-лайфхаки та поради, які будуть дієвими для вас.

Для всіх форм очей варто користуватися різною технікою створення макіяжу та косметикою. Harper's Bazaar поділився порадами, як візуально можна збільшити очі.

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Як збільшити очі за допомогою макіяжу

Кругла форма очей

Таємниця макіяжу для виразності круглих очей у виділенні лінії росту вій. Таким чином ви додасте цій формі трішки мигдалеподібності. Вам варто відмовитися від чітких графічних стрілок. Натомість вдалим вибором будуть м’які лінії на повіках. Візажисти радять підвести очі олівцем та акуратно і ретельно розтушувати ці лінії. Для макіяжу обирайте яскраві тіні в одному відтінку або кілька різних. Щодо пензлів для нанесення косметики, то все залежить від того, якої насиченості ви хочете зробити макіяж очей: жорсткі ворсинки – яскравіший результат.

Мигдальна форма очей

Вам знадобиться скошений пензлик для нанесення лайнера або гелевої підводки. Завдяки вашій формі очей можна експериментувати не лише з класичними чорними стрілками, а й пробуйте кольорові варіанти. Тіні світлого відтінку розтушуйте на рухомій повіці, а на верхню складку нанесіть темніший відтінок, щоб очі здавались круглішими. Аби уникнути контрастного переходу між кольорами, користуйтеся пухнастим пензлем для тіней.

Очі з опущеними повіками

Правильний макіяж зробить навіть такі очі виразнішими. Головне правило в його створенні – багатошаровість. Спробуйте змішувати різні відтінки та текстури косметики для макіяжу очей. Якщо застосувати світлі мерехтливі тіні на внутрішні кутики очей, то візуально погляд "відкриється". Відповідно зовнішні кутики повік нафарбуйте темними тінями, які слід розтушовувати, допоки відтінок не вийде до надбрівної дуги. Для отримання бажаного ефекту використовуйте круглий пензель.

Розкосі очі

Майстри макіяжу вважають такий тип очей ідеальною "платформою" для експериментів з оригінальними графічними стрілками. Аби контролювати кожну деталь мейк-апу, застосовуйте тонкий лайнер. Створюйте стрілки різної форми, а також товщини. Виразності погляду додасть туш. Нею потрібно ретельно промалювати всі вії.

Очі з опущеними кутиками

Візажисти наголошують на необхідності відстежувати кожен рух, який ви виконуєте, створюючи макіяж. Важливо процес розтушування тіней виконувати рухами знизу вгору, наче розтягуєте зовнішні кутики очей. Якщо ви вирішили доповнити мейк-ап стрілками, то їхній кінчик повинен бути напрямленим вгору. Останній штрих – підкресліть внутрішні кутики очей світлими тінями.

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