Зимове повітря провокує появу певних проблем зі шкірою обличчя: вона починає лущитися, колір стає тьмяним, а на губах з'являються тріщини. Як уберегти шкіру від основних сезонних проблем – читайте в матеріалі.

Багато що залежить від вашого віку, типу шкіри, рівня стресу та менструального циклу, зазначає Flo.

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Режим догляду за шкірою: чи потрібно його змінювати взимку

Власниці жирної шкіри можуть трохи "відпочити" в холодну пору року, адже натуральні масла допомагають зберігати достатню кількість вологи. Якщо ж у вас нормальна чи суха шкіра, то ви відчуєте свербіння та лущення, особливо на щоках і підборідді.



Поради, які допоможуть зберегти здорову шкіру / Фото pexels

Прості правила, які допоможуть вашій шкірі

Завжди використовуйте сонцезахисний крем . Ультрафіолетові промені шкідливі навіть взимку, тому SPF допоможе вберегти шкіру від передчасного старіння та появи зморшок. Наносіть сонцезахисний крем навіть у дуже похмурі дні.

. Ультрафіолетові промені шкідливі навіть взимку, тому SPF допоможе вберегти шкіру від передчасного старіння та появи зморшок. Наносіть сонцезахисний крем навіть у дуже похмурі дні. Суха та потріскана шкіра не така еластична, як нормальна. Тому хімічно агресивні формули можуть пошкодити зовнішні шари дерми: уникайте грубих скрабів і інших засобів, що можуть викликати ще більше розтріскування.

​Як реагує волосся на холодне та сухе повітря

Взимку холодна погода має протилежний ефект на волосся. Воно стає млявим і втрачає об'єм.

Холодна температура викликає сухість і лущення шкіри голови. Це зовсім не лупа, як багато хто вважає.

Це зовсім не лупа, як багато хто вважає. Головні убори створюють невеликий мікроклімат вологості. Для того, щоб після шапки волосся не електризувалось, спробуйте нанести легкий спеціальний крем.



Шапка може допомогти зберегти природний об'єм / Фото pexels

Поради, які допоможуть зберегти шкіру здоровою

Вживайте велику кількість води, не менше 2-х літрів у день . Уникайте алкоголю, адже він зневоднює шкірю, роблячи її сухою та тьмяною.

. Уникайте алкоголю, адже він зневоднює шкірю, роблячи її сухою та тьмяною. Правильне харчування також важливе, адже фрукти, овочі, нежирний білок та корисні жири постачають у шкіру, волосся та нігті поживні речовини. Узимку свіжі продукти значно дорожче, тому рекомендуємо обирати заморожені овочі чи фрукти. Вони містять менше натрію та більше вітамінів, ніж консервовані.

також важливе, адже фрукти, овочі, нежирний білок та корисні жири постачають у шкіру, волосся та нігті поживні речовини. Узимку свіжі продукти значно дорожче, тому рекомендуємо обирати заморожені овочі чи фрукти. Вони містять менше натрію та більше вітамінів, ніж консервовані. Помірно використовуйте фен, бігуді та праску для волосся .

. Зволожуйте шкіру обличчя та тіла за допомогою густих кремів.

обличчя та тіла за допомогою густих кремів. Наносьте зволожуючий бальзам для губ , щоб вони не потріскалися.

, щоб вони не потріскалися. Приймайте прохолодний або злегка теплий душ замість дуже гарячого, щоб уникнути роздратування шкіри.

Поговоріть зі своїм дерматологом, щоб підібрати правильний догляд за шкірою.