Як зберегти сяючу шкіру та здорове волосся взимку: корисні поради
Зимове повітря провокує появу певних проблем зі шкірою обличчя: вона починає лущитися, колір стає тьмяним, а на губах з'являються тріщини. Як уберегти шкіру від основних сезонних проблем – читайте в матеріалі.
Багато що залежить від вашого віку, типу шкіри, рівня стресу та менструального циклу, зазначає Flo.
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Режим догляду за шкірою: чи потрібно його змінювати взимку
Власниці жирної шкіри можуть трохи "відпочити" в холодну пору року, адже натуральні масла допомагають зберігати достатню кількість вологи. Якщо ж у вас нормальна чи суха шкіра, то ви відчуєте свербіння та лущення, особливо на щоках і підборідді.
Поради, які допоможуть зберегти здорову шкіру / Фото pexels
Прості правила, які допоможуть вашій шкірі
- Завжди використовуйте сонцезахисний крем. Ультрафіолетові промені шкідливі навіть взимку, тому SPF допоможе вберегти шкіру від передчасного старіння та появи зморшок. Наносіть сонцезахисний крем навіть у дуже похмурі дні.
- Суха та потріскана шкіра не така еластична, як нормальна. Тому хімічно агресивні формули можуть пошкодити зовнішні шари дерми: уникайте грубих скрабів і інших засобів, що можуть викликати ще більше розтріскування.
Як реагує волосся на холодне та сухе повітря
- Взимку холодна погода має протилежний ефект на волосся. Воно стає млявим і втрачає об'єм.
- Холодна температура викликає сухість і лущення шкіри голови. Це зовсім не лупа, як багато хто вважає.
- Головні убори створюють невеликий мікроклімат вологості. Для того, щоб після шапки волосся не електризувалось, спробуйте нанести легкий спеціальний крем.
Шапка може допомогти зберегти природний об'єм / Фото pexels
Поради, які допоможуть зберегти шкіру здоровою
- Вживайте велику кількість води, не менше 2-х літрів у день. Уникайте алкоголю, адже він зневоднює шкірю, роблячи її сухою та тьмяною.
- Правильне харчування також важливе, адже фрукти, овочі, нежирний білок та корисні жири постачають у шкіру, волосся та нігті поживні речовини. Узимку свіжі продукти значно дорожче, тому рекомендуємо обирати заморожені овочі чи фрукти. Вони містять менше натрію та більше вітамінів, ніж консервовані.
- Помірно використовуйте фен, бігуді та праску для волосся.
- Зволожуйте шкіру обличчя та тіла за допомогою густих кремів.
- Наносьте зволожуючий бальзам для губ, щоб вони не потріскалися.
- Приймайте прохолодний або злегка теплий душ замість дуже гарячого, щоб уникнути роздратування шкіри.
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