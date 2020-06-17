Дбаючи про шкіру обличчя, жінки забувають про належний догляд за своєю шиєю, яка зазвичай видає їхній вік. Якщо правильно доглядати за шкірою шиї, то вона довго залишатиметься молодою і виглядатиме привабливою.

Шкіра на шиї є тоншою та ніжнішою, аніж на інших частинах тіла, тому вона першою виявляє ознаки старіння. Як наслідок, за нею потрібен особливий догляд. Bright Side зібрав популярні поради, які допоможуть запобігти старінню шиї.

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Як зберегти молодість шиї

Не зловживайте парфумами. Вони місять спирт та інші ароматизатори, які мають властивість висушувати шкіру, тому вона старітиме швидше. Краще наносіть парфуми за зап’ястя.

Вони місять спирт та інші ароматизатори, які мають властивість висушувати шкіру, тому вона старітиме швидше. Краще наносіть парфуми за зап’ястя. Не носіть важкі прикраси. Улюблене масивне кольє може спричинити розтягування ніжної шкіри на шиї. Краще додавайте у свій образ важкі аксесуари лише за особливої нагоди.



Чому шкіра на шиї старіє / Фото Unsplash

Важливо, як ви тримаєте голову. Правильна постава голови допоможе уникнути головного болю та дискомфорту в шиї. Якщо постійно опускати підборіддя вниз, то на шиї з’являться зморшки. Цю помилку зазвичай роблять, коли користуються мобільним телефоном і опускають його нижче рівня очей. Тому наступного разу ловіть себе у позі та піднімайте підборіддя вгору.

Правильна постава голови допоможе уникнути головного болю та дискомфорту в шиї. Якщо постійно опускати підборіддя вниз, то на шиї з’являться зморшки. Цю помилку зазвичай роблять, коли користуються мобільним телефоном і опускають його нижче рівня очей. Тому наступного разу ловіть себе у позі та піднімайте підборіддя вгору. Потрібне регулярне зволоження. Очевидний факт, але про нього часто забувають. Зволожуючи шкіру обличчя, не забувайте й про шию. Проте вона вимагає ніжнішого догляду. Наприклад, для делікатної шкіри на шиї не підійде жорсткий засіб, який відлущує ороговілі клітини, призначений для тіла. Можете зробити м’який скраб для шиї самостійно в домашніх умовах. Для цього просто змішайте вівсяні пластівці та йогурт.

Очевидний факт, але про нього часто забувають. Зволожуючи шкіру обличчя, не забувайте й про шию. Проте вона вимагає ніжнішого догляду. Наприклад, для делікатної шкіри на шиї не підійде жорсткий засіб, який відлущує ороговілі клітини, призначений для тіла. Можете зробити м’який скраб для шиї самостійно в домашніх умовах. Для цього просто змішайте вівсяні пластівці та йогурт. Додайте у свій раціон продукти, багаті на вітамін C та жирні кислоти. Самі ці компоненти сприяють виробленню колагену, який робить шкіру пружною і продовжує її молодість.



Правильний догляд за шкірою шиї / Фото Pexels

Робіть спеціальні вправи. Існує багато різноманітних вправ, які допомагають підтримувати м’язи шиї та обличчя в тонусі. Ось декілька з них: рухайте нижньою щелепою вперед та назад, потім складіть губи так, наче вимовляєте звук "о", і затримайте їх у такому положенні на 5 секунд, згодом відпустіть і знову повторіть маніпуляцію декілька разів.

Наступна вправа вимагає сісти прямо, сильно притиснути праву руку до чола, не нахиляючи голови, просидьте у такому положенні 10 секунд. Наступна порада схожа до попередньої, але треба притиснути руку не до чола, а дві руки до потилиці. Аби повторити останню вправу, сядьте прямо, нахиліть голову назад та відкрийте рот. Тепер намагайтеся нижньою губою досягнути верхньому, не складаючи при цьому зуби.