51-річна голлівудська акторка Дженніфер Еністон, відома за роллю Рейчел у культовому серіалі "Друзі", залишається однією з найкрасивіших жінок. У зірки є власні таємниці, які допомагають їй виглядати бездоганно у будь-якому віці. Окрім цього, вона є прихильницею йоги, правильного харчування та інтервального голодування.

Дженніфер Еністон вразила шанувальників своєю блискучою появою на церемонії. З цієї нагоди НВ поділився таємницями краси і стрункості, про які акторка раніше говорила у своїх інтерв’ю.

Як зберегти красу після 50

Догляд за обличчям

Дженніфер Еністон розповідає, що в її арсеналі косметичних продуктів для догляду за шкірою немає дорогих антивікових сироваток і кремів. Акторка віддає перевагу вмиванню обличчя простою водою з милом. Після цього вона завжди наносить на обличчя крем з SPF. Важливою складовою краси знаменитості є пептид колагену.

Мені дуже подобається пептид колагену. Я дійсно помітила різницю під час його застосування. Мої нігті стали міцнішими і здоровішими... Як би це пояснити? Сяйво. Це саме те, що працює зсередини,

– розповіла Дженніфер Еністон в одному зі своїх інтерв’ю.

Тренування Дженніфер Еністон

Аби підтримувати свою фігуру стрункою, а тіло пружним і підтягнутим, Дженніфер займається йогою, боксом, кардіотренуваннями та практикує медитації. "Я відчуваю себе по-справжньому красивою, коли закінчую гарне тренування. Таким чином я дбаю про своє тіло, я відчуваю ендорфіни і як кров починає швидше текти. Я дбаю про своє тіло, адже воно у мене одне. У мене є спін-байк, еліптичний велотренажер і бігова доріжка – і я займаюся кардіо не менше 20 хвилин на день. Навіть цей короткий цикл має значення", – ділиться своєю рутиною спорту жінка.

Акторка також наголошує на тому, що необхідно давати тілу час для відпочинку: "Звичайно, у мене бувають вихідні. Важливо дати тілу відпочинок. Я можу весь тиждень не тренуватися. Ваше тіло підкаже вам, що йому потрібно".

Якої дієти дотримується зірка серіалу "Друзі"

В одному інтерв’ю Дженніфер Еністон зізналася, що віддає перевагу інтервальному голодуванню 16/8. Тобто їй можна їсти через певні проміжки часу: 8 дозволяється їсти все, а 16 годин потрібно голодувати. Дієтологи зазначають, що такий режим харчування сприяє швидшому та ефективнішому спалюванню зайвих калорій. Таким чином їжа, яку ви вживаєте, не приносить шкоди вашому здоров’ю.

Я дотримуюся інтервального фастінга, тому вранці не їм. Я помітила велику різницю у своєму самопочутті, коли почала обходитись без твердої їжі протягом 16 годин,

– каже Дженніфер Еністон.

Макіяж

Косметичка Дженніфер Еністон складається не лише з дорогих б’юті-продуктів. Акторка також користується бюджетною косметикою. Вона застосовує олівець для губ одного кольору та однієї марки вже протягом 15 років, назва якого Estee Lauder Automatic Lip Pencil Duo in Fig. Серед улюблених засобів декоративної косметики відомої акторки також є туш Better than Sex від Too Faced.