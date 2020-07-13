Як зберегти красиву укладку протягом дня: поради експерта

Щоранку важливим етапом ваших зборів є укладання волосся. Коли ви годину стоїте перед дзеркалом і докладаєте зусиль, аби зачіска вийшла бездоганною, але після виходу з дому вона одразу втрачає свій першочерговий вигляд. Проте можливо збільшити тривалість ідеальної укладки, якщо знати кілька корисних порад.

Щоб укладка волосся вийшла красивою, це вже неабиякий виклик. Але зберегти її стан протягом дня ще важче. Cosmopolitan запитав у стилістки Schwarzkopf Professional Олександри Едельберг про поради, які допоможуть зберегти укладку якомога довше.

Вам буде цікаво дізнатися: Чому випадає волосся: 5 головних причин

Як зберегти красиву укладку протягом дня

Коли укладка вже готова, перед виходом з дому скористайтеся пудрою для прикореневого об’єму.

Якщо ви обрали об’ємні локони для своєї зачіски, то протягом дня періодично розправляйте їх пальцями, але не торкайтеся шкіри голови. Тобто додавайте візуально об’єму, коли вони втрачають той вигляд, який був спочатку.

але не торкайтеся шкіри голови. Тобто додавайте візуально об’єму, коли вони втрачають той вигляд, який був спочатку. Носіть із собою маленьку версію лаку для волосся, пудру для прикореневого об’єму чи сухий шампунь. З їхньою допомогою ви зможете відновити свою укладку за будь-яких умов.

З їхньою допомогою ви зможете відновити свою укладку за будь-яких умов. Щоб позбутися ефекту брудного волосся, який може виникнути до кінця дня, нанесіть сухий шампунь на прикореневу ділянку та по всій довжині волосся. Зафіксуйте укладку спеціальним лаком.



Як зберегти укладку красивою протягом дня / Фото Unsplash