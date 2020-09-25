Американській акторці, володарці нагород Еммі та Золотий глобус, Шерон Стоун 62 роки. Проте зірка продовжує всіх вражати своїм бездоганним станом шкіри. Тому вона поділилася кількома таємницями своєї б’юті-рутини і розповіла, якими засобами користується, аби виглядати молодшою.

Шерон Стоун обожнює публікувати на своїй інстаграм-сторінці світлини, на яких вона не має зовсім косметики на обличчі, але дивує молодістю своєї шкіри. НВ розповів про те, як 62-річній акторці вдається зберігати природну красу. Читайте також: Як позбутися пігментних плям: методи відбілювання шкіри Як доглядати за шкірою після 60 Ранковий догляд. Акторка намагається мінімізувати кількість б’юті-процедур у ранковій рутині. "Я мало що роблю вранці. Я просто вмиваюся водою і чищу зуби", – розповіла Стоун в одному із інтерв’ю для The New York Times. Вона користується зубною пастою Arm & Hammer Bright & Strong Truly Radiant.

Акторка намагається мінімізувати кількість б’юті-процедур у ранковій рутині. "Я мало що роблю вранці. Я просто вмиваюся водою і чищу зуби", – розповіла Стоун в одному із інтерв’ю для The New York Times. Вона користується зубною пастою Arm & Hammer Bright & Strong Truly Radiant. Щоденний догляд. Шерон використовує один крем для зволожування шкіри ще з 12 років. Його їй порекомендувала мама. "Моя мама була консультантом Avon, і вона дала мені банку зволожуючого крему Avon Rich Moisture Cream. Вона сказала: користуйся ним вранці і ввечері, і ти будеш дякувати мене до кінця свого життя. І я все ще дякую їй. З цим кремом моя шкіра виглядає більш гладкою і сяючою", – зірка відкрила таємницю для Redbook. Також Стоун подобаються культові креми La Mer, але вона одночасно обожнює один із бюджетних кремів вартістю менше 20 доларів, назва якого Weleda’s Skin Food. Акторка каже, що крем ідеально підходить і для обличчя, і для тіла, особливо якщо у місті сухий клімат. View this post on Instagram A post shared by Sharon Stone (@sharonstone) on Aug 28, 2020 at 5:55pm PDT Завжди потрібно наносити SPF-захист. Шерон Стоун наносить на свою шкіру знежирений крем Neutrogena з SPF 15, щоб захистити її від шкідливого впливу ультрафіолетових променів. Адже вони провокують передчасне старіння шкіри.

Шерон Стоун наносить на свою шкіру знежирений крем Neutrogena з SPF 15, щоб захистити її від шкідливого впливу ультрафіолетових променів. Адже вони провокують передчасне старіння шкіри. Шкіру необхідно скрабувати. 62-річна знаменитість любить користуватися різними скрабами для тіла. Зокрема, їй подобаються гелі для душу Ritual of Happy Buddha і Ritual of Dao. Опісля вона наносить на тіло лосьйон Eucerin.

62-річна знаменитість любить користуватися різними скрабами для тіла. Зокрема, їй подобаються гелі для душу Ritual of Happy Buddha і Ritual of Dao. Опісля вона наносить на тіло лосьйон Eucerin. У макіяжі важливе зволоження. Перед створенням макіяжу Шерон Стоун використовує зволожувальний крем із сонцезахисни ефектом IT Cosmetics CC плюс Cream SPF 50. Інші продукти, які зірка застосовує для створення мейк-апу, також повинні містити зволожувальні інгредієнти у своєму складі. View this post on Instagram A post shared by Sharon Stone (@sharonstone) on Sep 14, 2020 at 7:26pm PDT Краса починається зсередини. Тому Шерон намагається не вживати сильно оброблених продуктів, кофеїну, газованих напоїв і алкоголю. "Але я їм м’ясо і чорний шоколад. Я підсолоджую чай, якщо захочу. У мене глютеновая хвороба, тому я не їм глютен. В іншому випадку я просто їм як людина – чого б я не хотіла", – ділиться із The New York Times відома акторка. Також Шерон Стоун займається пілатесом і танцями.