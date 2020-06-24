Якщо зранку вам лячно дивитися на себе в дзеркало, то декілька дієвих порад допоможуть вам виглядати красиво одразу після пробудження та протягом усього дня. Для того, щоб ранкова рутина стала однією із улюблених частин доби, варто дотримуватися правильних ритуалів.

Навіть вчені підтвердили, що 10% людей прокидаються втомленими із червоними набряклими очима та не зовсім привабливими, тому що вони просто так звані "сови". І хоча о 7 ранку формально вони вже можуть не спати, організм однаково продовжує виробляти мелатонін – гормон сну. Тому їм потрібно виконати декілька ранкових ритуалів, якими ділиться Vogue, аби мати красивий та свіжий вигляд. Що потрібно робити, щоб зранку виглядати красивою Дотримуйтеся правильного режиму сну. Ви будете привабливіше виглядати та не відчувати втоми лише, якщо зможете добре виспатися. Аби відновити свої сили, організму потрібно 8 годин. Сну протягом 5 чи 7 годин замало. Якщо ви не можете швидко заснути, то починайте готуватися за годину до сну. Прийміть ванну із лавандовою олією, вимкніть світло, запаліть ароматичні свічки, читайте книгу чи займіться медитацією. Важливо не користуватися будь-якими гаджетами перед тим, як лягти в ліжко.

Сон повинен бути здоровим / Фото Unsplash Не дрімайте. Уникайте ввечері такого стану, як мікросон. Він насправді викликає лише фрагментацію сну, тому ваші очі будуть набряклими, а шкіра тьмяною.

Уникайте ввечері такого стану, як мікросон. Він насправді викликає лише фрагментацію сну, тому ваші очі будуть набряклими, а шкіра тьмяною. Увімкніть світло. Щоб одразу прокинутися, потрібно відкрити доступ світла до вашої кімнати. Для організму великий стрес прокидатися раптово, який потім впливає на загальний зовнішній вигляд. Аби цього уникнути, можете не закривати штори ввечері або використовувати будильник, який імітує світанок, тобто кімната заливається світлом поступово, а ви уникаєте стресу.

Щоб одразу прокинутися, потрібно відкрити доступ світла до вашої кімнати. Для організму великий стрес прокидатися раптово, який потім впливає на загальний зовнішній вигляд. Аби цього уникнути, можете не закривати штори ввечері або використовувати будильник, який імітує світанок, тобто кімната заливається світлом поступово, а ви уникаєте стресу. Знайдіть час для себе. Зранку важливо виділяти хоча б 20 хвилин на медитацію, заняття йогою, каву, сніданок. Вам потрібно вигадати ранковий ритуал, який даруватиме час спокою.

Зранку важливо виділяти хоча б 20 хвилин на медитацію, заняття йогою, каву, сніданок. Вам потрібно вигадати ранковий ритуал, який даруватиме час спокою. Уникайте світла екранів. Промені, які потрапляють на шкіру під час користування телефонами чи комп’ютерами, пришвидшують старіння шкіри. Допоки зранку ви не встигли захистити свою шкіру від них спеціальним засобом, то не вмикайте гаджети протягом перших 30 хвилин.

Не користуйтеся гаджетами зранку / Фото Unsplash Гідратація. Після сну потрібно відновити водний баланс в організмі, щоб шкіри не пересохла. Візьміть за звичку щоранку одразу після пробудження пити звичайну або з лимоном воду.

Після сну потрібно відновити водний баланс в організмі, щоб шкіри не пересохла. Візьміть за звичку щоранку одразу після пробудження пити звичайну або з лимоном воду. Рух – це життя. Розпочинайте день із невеликої розтяжки. Вона допоможе прокинутися вашому тілу та правильно налаштувати його на роботу протягом дня. Також можна просто піти на коротку прогулянку. Ходьба сприяє покращенню циркуляції крові.

Розпочинайте день із невеликої розтяжки. Вона допоможе прокинутися вашому тілу та правильно налаштувати його на роботу протягом дня. Також можна просто піти на коротку прогулянку. Ходьба сприяє покращенню циркуляції крові. Знайдіть каві альтернативу. Організм необхідно збагачувати енергією. Це можна зробити за допомогою корисних коктейлів із фруктів, овочів, жирів, білків і суперпродуктів, які легко перетравлюються. Такий напій замість ранкової кави позитивно вплине на стан вашої шкіри, волосся та зубів.