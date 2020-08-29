Не тільки підлітки стикаються з проблемою прищів. І це непросто, адже чим старше стає людина, тим серйозніший характер матимуть висипання на шкірі. Якщо протягом тривалого періоду шкіра не очищується, то варто звернутись за допомогою до спеціаліста. Як запобігти появі прищів – читайте в матеріалі.

Прищі можуть виникати внаслідок різних причин. Переважно акне з’являється внаслідок гормонального порушення або ж дисбалансів в організмі. Причиною висипань буває і зовнішнє бактеріальне подразнення або навіть підшкірний кліщ (демодекоз). Відома зіркова косметологиня Рене Руло розповіла для InStyle, яких загальних правил потрібно дотримуватися, щоб зменшити імовірність появи прищів.

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Як запобігти появі прищів

Перестаньте торкатися руками обличчя та підборіддя. Може здатися надто банальним, але ми зазвичай нехтуємо цим правилом. Більшість висипань на шкірі пов’язані з тим, що в пори потрапили бактерії саме з ваших рук.

Може здатися надто банальним, але ми зазвичай нехтуємо цим правилом. Більшість висипань на шкірі пов’язані з тим, що в пори потрапили бактерії саме з ваших рук. Телефон також потрібно дезінфікувати декілька разів на день. Він є сприятливим сережовищем для розмноження бактерій, які під час його використання потрапляють на шкіру обличчя.

Він є сприятливим сережовищем для розмноження бактерій, які під час його використання потрапляють на шкіру обличчя. Більше сну, менше стресу. Стрес погано впливає не тільки на моральний стан, а ще й призводить до появи прищів на обличчі. У сфері косметології це пояснюється зрозуміло: стрес змушує ваш організм виробляти такий гормон, як кортизол, який потім провокує підшкірні залози виділяти більше олії, надлишок якої далі перетворюється на прищі.



Аби уникнути проблем зі шкірою, потрібно про неї дбати / Фото Pexels

"Якщо почали з’являтися прищі, то спочатку лікуйте їх точково, наносячи спеціальний засіб", – наголошує Рене.

– наголошує Рене. Регулярно видаляйте відмерлі частини шкіри. Чим більше та правильніше ви відлущуєте ороговілу шкіру, тим менше залишається під шкірою олій, які закупорюють пори або перетворюються на прищі. Скрабування – найкращий спосіб, щоб видалити відмерлі клітини і дозволити оновлюватися шкірі.

Чим більше та правильніше ви відлущуєте ороговілу шкіру, тим менше залишається під шкірою олій, які закупорюють пори або перетворюються на прищі. Скрабування – найкращий спосіб, щоб видалити відмерлі клітини і дозволити оновлюватися шкірі. Не дозволяйте волоссю падати на обличчя, коли ви спітнілі. Зав’яжіть його у високий хвіст, а після заняття спортом чи іншим видом активності очистіть обличчя від поту засобом, який містить 1% саліцилової кислоти. Цей крок важливий, бо таким чином видаляються бактерії, які згодом викликають прищі.

Зав’яжіть його у високий хвіст, а після заняття спортом чи іншим видом активності очистіть обличчя від поту засобом, який містить 1% саліцилової кислоти. Цей крок важливий, бо таким чином видаляються бактерії, які згодом викликають прищі. Склянка теплої води з лимоном. Це особистий секрет косметологині Рене Руло. Вона його обожнює за здатність внутрішньо промивати організм та виводити із нього токсини і бактерії. Адже, якщо вони існують у кишечнику, то рано чи пізно почнуть проявлятися назовні у вигляді прищів.



Випивайте денну норму води / Фото Pexels

Приберіть із раціону молочні продукти. Дослідження 2018 року, яке опублікувало видання MDPI, показало, що споживання будь-яких молочних продуктів пов’язане із виникненням прищів в осіб віком від 7 до 30 років. Зауважимо, що таке рішення не обов'язково впорається з усіма вашими проблемами.

Дослідження 2018 року, яке опублікувало видання MDPI, показало, що споживання будь-яких молочних продуктів пов’язане із виникненням прищів в осіб віком від 7 до 30 років. Зауважимо, що таке рішення не обов'язково впорається з усіма вашими проблемами. Не перестарайтеся із масками та процедурами для підсушення шкіри. Якщо прищі з’являються через надмірну кількість олії в дермі, то логічно, що її потрібно зробити сухою. Проте наднормові зусилля підсушити шкіру повернуться ще більшим виробленням олій.

Якщо прищі з’являються через надмірну кількість олії в дермі, то логічно, що її потрібно зробити сухою. Проте наднормові зусилля підсушити шкіру повернуться ще більшим виробленням олій. Менше вживайте цукру, як у чистому вигляді, так і в солодощах. Якщо прищі виникають на щоках та вилицях, то, ймовірніше за все – це наслідок присутності у вашому раціоні надмірної кількості цукру та іншої їжі: помідорів, цитрусових фруктів, соків.

Якщо прищі виникають на щоках та вилицях, то, ймовірніше за все – це наслідок присутності у вашому раціоні надмірної кількості цукру та іншої їжі: помідорів, цитрусових фруктів, соків. Чай з м’ятою. За результатами досліджень, опублікованих у Міжнародному журналі ендокринології та метаболізму, м’ята запобігає появі вугрів через вплив на відповідні гормони.

Не забувайте: якщо у вас з'явилися висипання – варто звернутися до дерматолога-косметолога. Імовірніше за все, вам назначать низку аналізів, після яких стане зрозумілою причина появи прищів та можна буде визначити методи лікування та усунення.