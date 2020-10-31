Подейкують, що у Клеопатри та Софі Лорен була одна спільна таємниця краси – використання оливкової олії для шкіри обличчя та тіла. Інгредієнт утримує вологу, запобігає передчасному старінню, захищає від шкідливого впливу зовнішніх факторів та навіть сприяє загоєнню ран.

Оливкова олія є корисною для омолодження шкіри обличчя. Проте жінкам, чия шкіра схильна до акне чи має вугрову хворобу, краще уникнути використання засобів із вмістом оливкової олії. Cosmopolitan поділився рецептами ефективних масок для догляду за обличчям.

Вам буде цікаво дізнатися: Як доглядати за сухою і пошкодженою шкірою, використовуючи емоленти: що це та їхні форми

Маски для омолодження обличчя з оливковою олією

Зволожувальна маска

Що вам знадобиться?

1 столова ложка оливкової олії першого віджиму;

1 столова ложка меду;

1 збите яйце.

Перемішуйте усі інгредієнти разом, допоки не утвориться емульсія. Маску наносіть на обличчя рівномірним шаром і залиште на 15-30 хвилин. Опісля змийте залишки теплою водою і протріть обличчя тоніком, а також використовуйте улюблений крем чи сироватку.

Маска для сяяння шкіри

Що вам знадобиться?

1 чайна ложка оливкової олії;

1 чайна ложка молока;

1 чайна ложка куркуми.

Власницям світлої шкіри варто замінити куркуму на мелену вівсянку або змішати інгредієнти у пропорції 1:1. Адже куркума має властивість змінити відтінок світлої шкіри.

Поєднайте усі компоненти і перемішуйте до утворення однорідної консистенції. Нанесіть суміш на обличчя на 5-10 хвилин, а потім вмийте його теплою водою і засобом для вмивання. Аби прибрати жовтизну на шкірі після куркуми, протріть обличчя ватним диском, змоченим в молоці.

Живильна маска

Що вам знадобиться?

1/4 банана;

1 столова ложка цукру (бажано коричневого);

1 столова ложка оливкової олії.

Перемішуйте продукти, допоки не утвориться однорідна маса. Нанесіть маску на чисту шкіру обличчя та почекайте 15 хвилин. Приберіть залишки за допомогою теплої води і засобу для вмивання.

Корисну інформацію про осінній догляд за шкірою обличчя читайте за посиланням.