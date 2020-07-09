Як захистити волосся від пошкодження під час сну: користь шовкової чалми

Цей головний убір також називають тюрбаном. Традиція його носіння бере початок ще з глибокої давнини. Якщо раніше чалма була призначеною лише для чоловіків, то тепер вона може врятувати жіноче волосся від пошкодження.

Сон займає значну частину нашого життя, а волосся та тіло часто контактують із постільною білизною. Тому слід дбати про свою красу навіть тоді, коли ви спите. Harper's Bazaar розповів, як можна захистити своє волосся від пошкодження внаслідок тертя об подушку.

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Якщо спати у шовковій ніжній чалмі, то вона допоможе захистити волосся від тертя та запобігти ламкості, випадінню та іншому пошкодженню волосся. Такий головний убір також виглядає стильно. Носити його можна навіть у повсякденному житті, аби уникнути потрапляння сонячних променів на волосся, які його пересушують.

Перш ніж надягати чалму перед сном, зберіть волосся у легкий пучок. Важливо, аби пасма були сухими. Адже вологі волосини погано реагуватимуть на шовк.

Переваги шовку над бавовною

Зокрема, варто обирати також шовкову постільну білизну. Експерти кажуть, що звичайні бавовняні наволочки слугують основною причиною, чому волосся заплутується під час сну. Оскільки шовкові тканини знижують негативні наслідки від тертя на 40%, тому зранку стан зачіски залишається незмінним.