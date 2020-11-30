Як захистити шкіру від зими: поради експертів для ефективного догляду
Шкіра є чутливою до холодів. Тому взимку потрібно ретельніше за нею доглядати та уважно обирати косметику для своєї б’юті-рутини. Експерти у сфері краси поділилися порадами, які допоможуть уникнути сухої шкіри, потрісканих губ, почервоніння та інші небажаних ознак на своєму обличчі.
Візажистка Кейт Міддлтон, Арабелла Престон каже, що рівень вологості різко падає, коли настає холодна погода. У поєднанні із сухістю повітря в приміщенні через початок опалювального сезону це призводить до сухості або й серйозніших захворювань шкіри. Майстриня макіяжу та інші експерти розповіли для Vogue, як доглядати за шкірою взимку.
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Як доглядати за шкірою взимку
- Нашаровуйте продукти для догляду за шкірою. На очищене обличчя наносіть сироватки, які приваблюють вологу, потім спеціальну олію, закріпіть все живильним кремом.
- Особлива увага ділянці шкіри навколо очей та губам. Там шкіра найтонша і майже не має сальних залоз для захисту. Тому вам слід користуватися сироватками та оліями навколо очей, які володіють заспокоюючими властивостями. Аби на губах утворився захисний бар’єр, застосовуйте оклюзійні бальзами.
- Вмикайте зволожувач повітря.
- Шукайте у складі косметики натуральні інгредієнти. Ароматизовані креми для тіла чи мило ще більше його пересушують. Намагайтеся користуватися натуральними косметичними продуктами.
- Користуйтеся сироваткою з високим вмістом вітаміну C. Адже компонент стимулює вироблення колагену та відновлення клітин.
- Робіть медову маску тричі на тиждень. Варто наносити мед, який є природним зволожувачем, ввечері після очищення шкіри обличчя та шиї. Залиште маску на 10-15, а потім вмийтеся теплою водою.
- Наносіть олії на обличчя перед сном. За ніч поживні речовини найкраще вберуться в шкіру. Зверніть увагу на зволожувальні властивості олії жожоба, сої чи шипшини.
- Робіть м’який пілінг. Взимку важливо використовувати ніжний ексфоліант, щоб видалити омертвілі клітини дерми, щоб їй було легше всмоктувати поживні речовини сироватки та крему.
- Користуйтеся сонцезахисним кремом навіть взимку. Адже в той період вплив сонця також може призвести до пігментації, зморшок, втрати колагену чи захворювань шкіри.
- Включіть кераміди у свою б’юті-рутину. Завдяки їм на обличчі утворюється бар’єр, який утримує вологу. Тому процес старіння сповільнюється.
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