Шкіра є чутливою до холодів. Тому взимку потрібно ретельніше за нею доглядати та уважно обирати косметику для своєї б’юті-рутини. Експерти у сфері краси поділилися порадами, які допоможуть уникнути сухої шкіри, потрісканих губ, почервоніння та інші небажаних ознак на своєму обличчі.