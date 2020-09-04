Саме Японія є країною-рекордсменом довголіття. Зокрема, більшість японок у 50 років мають красиву шкіру, як у 30-річних. У них є власні таємниці, які допомагають зберігати молодість та здоров’я. Багатьом жінкам здається, що справа в японській косметиці, але це хибна думка.