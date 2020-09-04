Як у японок: 5 таємниць ідеальної шкіри східних красунь
Саме Японія є країною-рекордсменом довголіття. Зокрема, більшість японок у 50 років мають красиву шкіру, як у 30-річних. У них є власні таємниці, які допомагають зберігати молодість та здоров’я. Багатьом жінкам здається, що справа в японській косметиці, але це хибна думка.
Таємниці краси східних красунь доволі прості. Cosmopolitan розповів, що роблять японки, аби мати чудовий стан шкіри.
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Як мати ідеальну шкіру
- Поєднання правильного збалансованого харчування та догляду за волоссям та шкірою. Включіть у раціон рибу, морепродукти, біле м’ясо, сезонні овочі та фрукти, а також замініть сіль рослинними приправами.
- Спорт та здоровий спосіб життя: частіше організовуйте прогулянки пішки, виконуйте зарядку на свіжому повітрі, ходіть у спортзал або фітнес-центр.
- Мінімалізм у макіяжі. Японки намагаються використовувати якомога менше декоративної косметики на своєму обличчі. Вони застосовують лише базові продукти і не купують зайвих, а лише за необхідності.
- Особливий ритуал догляду за шкірою у вигляді масажу обличчя. Таким чином стимулюється кровообіг, стимулюються процеси регенерації шкіри. Жінки з Японії не роблять масаж круговими рухами, а виконують легкі пульсуючі дотики подушечками пальців.
- Навіть у дощову погоду японки користуються сонцезахисним засобом. SPF-крем захищає шкіру від ультрафіолетових променів, тому вона не старіє передчасно, не є сухою та не має висипань.
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