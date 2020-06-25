Одноразові інструменти для догляду та макіяжу, косметика, яка тестується на тваринах чи упаковки, які не придатні для вторинної переробки. Все це є чинниками, які шкідливо впливають на стан екології. Якщо ви нарешті наважилися свідомо підходити до споживання косметичної продукції, починати слід з елементарних речей.

Наша планета вимагає шанобливого ставлення до себе. Серед добрих справ, які ми можемо для неї зробити, є правильний підхід до споживання продуктів з індустрії краси. Cosmopolitan розповів, як стати більш екологічно свідомим. Важливо знати: Косметика шкодить навколишньому середовищу: екологічні альтернативи Вибирайте упаковки, які підлягають вторинній переробці. Шукайте на товарі значок зі стрілками, які рухаються по колу. Це означає, що після закінчення вмісту упаковки її можна буде використати повторно. Також намагайтеся купувати навіть зубні щітки, які виготовлені із пластику, який практично не виділяє шкідливих речовин в середовище.

Шукайте на товарі значок зі стрілками, які рухаються по колу. Це означає, що після закінчення вмісту упаковки її можна буде використати повторно. Також намагайтеся купувати навіть зубні щітки, які виготовлені із пластику, який практично не виділяє шкідливих речовин в середовище. Користуйтеся зубною пастою із деревного вугілля. Паста, яку ми застосовуємо під час чищення зубів, має властивість швидко закінчуватися. Це один із тих продуктів, запаси яких потрібно постійно поновлювати. Віднедавна для виготовлення зубної пасти використовують деревне вугілля із кокоса та бамбука. Таким чином уповільнюється вирубка дерев.

Безпечну зубну пасту створюють із деревного вугілля кокоса / Фото Unsplash Безпечна бритва. Одноразові пластикові бритви – це зручно, економно та швидко. Проте їх потрібно змінювати після кожного 1-2 бриття. Коли ви їх викидаєте, то матеріал, з якого складаються станки для гоління, не руйнується в навколишньому середовищі. Натомість спробуйте користуватися бритвою із хрому або нержавіючої сталі. Для них потрібно лише регулярно змінювати леза, які можна перероблювати потім. Завдяки такому варіанту зменшується кількість сміття у довкіллі.

Одноразові пластикові бритви – це зручно, економно та швидко. Проте їх потрібно змінювати після кожного 1-2 бриття. Коли ви їх викидаєте, то матеріал, з якого складаються станки для гоління, не руйнується в навколишньому середовищі. Натомість спробуйте користуватися бритвою із хрому або нержавіючої сталі. Для них потрібно лише регулярно змінювати леза, які можна перероблювати потім. Завдяки такому варіанту зменшується кількість сміття у довкіллі. Косметичні засоби, які можна повторювати. Популярною стає така косметика, упаковки від якої не потрібно викидати і купувати абсолютно нову. Багато магазинів пропонують просто поновлювати запаси продукції. Тобто ви проходите з баночкою чи коробочкою і вам туди додають ідентичного продукту, який у вас закінчився.

Популярною стає така косметика, упаковки від якої не потрібно викидати і купувати абсолютно нову. Багато магазинів пропонують просто поновлювати запаси продукції. Тобто ви проходите з баночкою чи коробочкою і вам туди додають ідентичного продукту, який у вас закінчився. Зробіть окремий смітник для косметичних товарів. Поставте цей контейнер у ванній кімнаті та викидайте туди косметичну продукцію, яка підлягає вторинній переробці.

Позбувайтеся косметики правильно / Фото Unsplash Придбайте серветку багаторазового використання для видалення макіяжу. Демакіяж – це та процедура, для якої потрібно щовечора використовувати спеціальний засіб та ватні диски. Екосерветка, за допомогою якої можна позбуватися від залишків косметики з обличчя протягом кількох років, також має зволожувальні властивості, одночасно відлущує ороговілі клітини шкіри і забезпечує їй м’якість і пружність.