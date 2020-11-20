У соцмережах б'юті-блогери віднедавна почали активно ділитися таємницею своєї ідеальної шкіри. Вони дотримуються "правила 60 секунд", вмиваючи обличчя. Нова техніка очищення шкіри сприяє покращенню її стану, робить дерму гладкою, сяючою та надає їй здорового вигляду.

60-секундний метод вмивання обличчя став популярним серед жінок, які прагнуть мати ідеальну шкіру. Першою закликала своїх підписників дотримуватися такого правила б’юті-блогерка та засновниця студії естетичної косметології LABeautyologist Наямка Робертс-Сміт, повідомляє Cosmopolitan.

Корисно знати: Тейпування обличчя – естетичний тренд: що це таке та як працює

Правило для вмивання обличчя 60 секунд

Наямка Робертс-Сміт наголошує, що обличчя потрібно вмивати протягом 60 секунд, аби очищувальний засіб міг насправді глибоко проникнути в шкіру. "Косметику, бруд та олії набагато важче видалити зі шкіри, ніж думає більшість людей", – розповідає блогерка. Важливо, щоб засіб для вмивання не лише розчинював залишки макіяжу та бруду на обличчі, але й прибирав їх повністю.

Завдяки 60-секундному вмиванню у вас є час очистити краї носа, ділянку під підборіддям та шкіру по лінії росту волосся. Це неможливо зробити якісно і дуже швидко. Багатьом техніка вмивання за правилом 1 хвилини здається очевидною та базовою, але її регулярне дотримання незабаром покаже помітний результат .

Shoutout to @LaBeautyologist for the #60SecondRule. I went from this to this in less than a month pic.twitter.com/yg48bvH5Sj — $mariahdyson (@M_riah) November 29, 2018

Прихильники методу Наямки Робертс-Сміт діляться власними досягненнями. Один користувач твітеру із псевдонімом Reddit написав: "Я вмиваю обличчя, дотримуючись правила 60 секунд, близько місяця, і я помітила наступне: більше немає нерівностей на чолі, текстура шкіри стала м'якшою, зменшилася кількість прищів та з'явилося природне сяйво".

Експертка з естетичної косметології рекомендує перед вмиванням обличчя також використовувати засіб для зняття макіяжу на масляній основі. Кожен із кроків подвійного очищення потрібно виконувати по 60 секунд: спочатку видаляєте залишки косметики міцелярною водою чи спеціальним молочком, а потім очищуєте обличчя ніжним засобом для вмивання.