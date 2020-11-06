Ідеальним макіяжем вважається той, коли використано мінімум косметики, але отримано бажаний результат. Метою будь-якого макіяжу є створення привабливішого вигляду обличчя. Тому існують лайфхаки, як візуально збільшити очі, губи, виділити вилиці та зменшити ніс без важкого контурингу косметичними засобами.

Аби візуально збільшити очі та зробити погляд виразнішим, вам знадобиться лише один косметичний продукт. Зокрема, цей лайфхак можна повторити дуже швидко самостійно, пише Vogue.

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Як візуально збільшити очі за допомогою макіяжу

Усі прагнуть отримати здоровий та красивий вигляд обличчя за мінімальну кількість часу, витраченого на макіяж. Якщо говорити про миттєвий спосіб зробити очі візуально більшими, а погляд виразнішим, то він існує. Ніккі Вольф – професійна зіркова візажистка з Лондона. Вона ділиться б’юті-лайфхаком: "Використовуйте нюдовий олівець для підведення водної лінії (внутрішній контур нижньої та верхньої повіки)".

Раніше для відтворення цього трюку використовували спеціальний олівець білого кольору, але нюдовий справляється із завданням краще. Адже він виглядає більш природно на шкірі та нейтралізує почервоніння. Усе що вам потрібно: провести лінію нюдовим олівцем по внутрішньому контуру нижньої та верхньої повіки.

На сучасному ринку косметичної продукції бренди пропонують різноманітні варіанти нюдових олівців для підведення ока. Обирайте той, який найбільше підійде вашому тону шкіри. Також зверніть увагу на те, аби продукт м’яко лягав на шкіру і був стійким.

На своїй інстаграм-сторінці Ніккі публікує повноцінні ідеї для макіяжу, під час створення яких користується вищеописаним лайфхаком. Візажистка використовує нюдовий лайнер та поєднує його із димчатим ефектом мейк-апу очей, сяючим виглядом шкіри та спокусливими помадами на губах.